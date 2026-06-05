La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo genera expectativa entre las selecciones clasificadas y los millones de aficionados que seguirán el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. También representa una oportunidad histórica para decenas de árbitros de todo el planeta, que buscarán estar a la altura del evento más importante del fútbol mundial.

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En Sudamérica, la Conmebol volvió a aportar una importante cuota de jueces para la competición (específicamente 39), con representantes de varios países que han acumulado experiencia en torneos continentales, eliminatorias mundialistas y campeonatos organizados por la FIFA.

Dentro de ese grupo aparecen tres árbitros colombianos, quienes tienen un amplio recorrido dirigiendo múltiples encuentros de la liga colombiana (tanto de primera como de segunda división), la Copa Colombia y los torneos Conmebol (Copa Libertadores y Sudamericana).

Andrés Rojas (Bogotá)

El caso del bogotano resulta especialmente significativo, ya que afrontará su primera Copa Mundial de mayores como árbitro central, después de haber acumulado experiencia en competiciones organizadas por la FIFA, por ejemplo, fue juez en el Mundial Sub-17 de 2019 y también ejerció funciones relacionadas con el VAR en torneos juveniles internacionales. Sin embargo, se quedó sin la chance de ir a Qatar 2022, y por eso, tras nueve años de trayectoria, será su debut mundialista.

El árbitro colombiano Andrés Rojas hace un gesto durante el partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Blooming de Bolivia y el River Plate de Argentina en el estadio Ramón Aguilera Costas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 8 de abril de 2026. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) Foto: AFP

Alexander Guzmán (Norte de Santander)

Es uno de los asistentes colombianos con mayor recorrido en el ámbito internacional. Su experiencia lo ha llevado a probar las mieles del Campeonato Mundial en el año 2018, cuando formó parte de la terna colombiana para la cita orbital en Rusia.

Alexander Guzmán, juez de línea (al lado de Dayro Moreno) encarará su segundo mundial. Foto: Colprensa - Daniel Ocampo.

Nicolás Gallo (Caldas)

El tolimense, formado en la escuela del departamento cafetero, será el encargado de representar a Colombia en el equipo de videoasistencia arbitral. Su experiencia total supera los 280 partidos dirigidos. Ha formado parte de campeonatos juveniles de la FIFA, torneos continentales y Juegos Olímpicos.

Su especialización en el VAR le permitirá tener una participación activa durante el Mundial, donde la tecnología seguirá siendo una herramienta clave para la toma de decisiones. Además, ha sido la cara del arbitraje colombiano por años frente al ente rector del deporte.

Nicolás Gallo será el único árbitro VAR colombiano en el Mundial 2026. Foto: Diego Pineda / Colprensa

La elección de estos tres jueces también marca un cambio generacional para el arbitraje colombiano. Uno de los grandes ausentes será Wilmar Roldán, considerado durante años como el árbitro colombiano de mayor reconocimiento internacional.

La FIFA informó que para la Copa Mundial de 2026 fueron seleccionados 52 árbitros centrales, 88 árbitros asistentes y 30 oficiales VAR procedentes de las seis confederaciones afiliadas al organismo rector del fútbol mundial. La elección fue resultado de un proceso de observación y preparación que se extendió durante más de tres años.

Con la designación ya confirmada, Colombia tendrá presencia no solo en la cancha a través de su selección nacional, que debutará el 17 de junio frente Uzbekistán, también se verá representada por estos tres nombres que esperan evitar polémicas y dirigir con justicia en las canchas de Norteamérica.