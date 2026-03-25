Ramón Jesurún blinda a Ímer Machado: le lanzó dardo a ‘odiosos’ que quieren su puesto

Fecha tras fecha en el Fútbol Profesional Colombiano se presenta alguna polémica arbitral. Siempre suele haber un sinsabor por una intervención que puede considerarse errada de alguno de los jueces en los partidos de Liga BetPlay.

Recientemente, varios han sido los casos, lo que ha llevado a sanciones a árbitros por su mal proceder. Aunque haya sanciones, la percepción desde hace años es que el tema es más de fondo y hay responsabilidad de los altos mandos.

Uno que se le ha señalado de manera fuerte es a Ímer Machado, quien funge como jefe de la Comisión Técnica Arbitral.

Ímer Machado, director de la Comisión Arbitral del FPC. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

De este se ha dicho que no es la persona idónea para llevar dicho cargo, así como también que se mueve con los ‘amiguismos’ a la hora de la elección de los colegiados.

Todos estos señalamientos han venido de parte de la prensa deportiva, así como exárbitros, ahora convertidos en analistas arbitrales para algunos medios de comunicación.

Ante las constantes críticas hechas en contra de Machado, en las últimas horas salió Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol a respaldar lo hecho por el jefe de árbitros en Colombia.

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Blindó a capa y espada a Machado

“Ímer Machado es un gran trabajador. No entiendo por qué cada vez que un árbitro se equivoca le echan la culpa a Ímer Machado”, soltó de entrada en una entrevista con Blog Deportivo, de Blu Radio.

“Es como si un arquero se dejara hacer un gol por el medio de las piernas y el culpable fuera el técnico, o un delantero con un gol fácilmente convertible lo bota, lo manda arriba, y el culpable es el técnico, o un delantero bota un penalti, el culpable es el técnico”, ejemplificó Jesurún.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: FIFA via Getty Images

Según el directivo, a quien más dardos le caen es quien menos conforme está con el momento que atraviesa el arbitraje del país: “El tipo que más sufre cuando los errores arbitrales ocurren es el director de árbitros, que es el señor Ímer Machado”.

Y según Jesurún, todo lo que sufre Machado está falto de argumentos. Al parecer, solo se trata de “odio” de quienes lo critican, más no de verdaderos líos que se estén presentando en los partidos del FPC.

“Es también un odio, porque es odio, de algunas personas por alguien que está ahí y que ellos quisieran estar ahí. Los que más critican llaman por detrás a decir que ellos sí arreglarían el arbitraje; todos están detrás de ese puesto de Ímer Machado", asevera sobre propuestas de algunas que quisieran estar en la posición del actual jefe de árbitros.

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“Lo digo yo, porque me han llamado a decirme que ellos arreglan eso. No podemos tener tanta falta de colegaje”, confesó y criticó.

“(Machado) Es un buen funcionario, es un hombre serio, es un hombre honesto, que trabaja enormemente para que los arbitrajes sean buenos. Es el que más sufre por un error”, zanjó de manera categórica el reelecto presidente de la FCF, dejando un enrarecido sabor en el balompié nacional ante los constantes fallos en contra de varios clubes.