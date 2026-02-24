Ramón Jesurún revela cuánto costó el lujoso hotel de la Selección Colombia: esta es la cifra

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, está en Barranquilla para la inauguración oficial del hotel de la Selección Colombia.

“Este complejo se inaugurará en las próximas horas y es un orgullo para el fútbol colombiano contar con una herramienta adicional en la búsqueda de la excelencia y de la mejor preparación posible para todas nuestras selecciones, tanto femeninas como masculinas”, indicó el directivo.

Cabe recordar que la Selección Colombia solía hospedarse en el Hotel Dann Carlton, uno de los más conocidos de la ciudad, sin embargo, ahora tendrá sus propias instalaciones para descansar y preparar los partidos de las eliminatorias o cualquier otra competición.

“La idea es que los jugadores tengan todo a la mano: campos de entrenamiento, fisioterapia, zonas médicas, gimnasio, zonas húmedas y comedores. Todo está pensado para que su preparación sea óptima y con el mayor confort posible”, agregó Jesurún.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF Foto: Mariano Vimos

La cifra: 37 mil millones de pesos

La FCF ya contaba con una sede deportiva de primer nivel en Barranquilla y ahora le suma un lujoso hotel que mejorará la experiencia de los jugadores cuando sean convocados a la Selección Colombia.

Jesurún reveló cuánto tuvieron que invertir para este proyecto. "Una cifra aproximadamente de 37 mil millones de pesos. Cinco millones de dólares provinieron de aportes de la Conmebol. El resto con recursos propios", dijo.

El hotel “lo manejará directamente la Federación, con personal especializado en hotelería y turismo, replicando la experiencia positiva que hemos tenido en Bogotá”.

Jesurún considera que “para obtener buenos resultados no basta con talento; la infraestructura es clave. Con estas sedes damos comodidad y herramientas para que las selecciones logren sus objetivos y los jugadores se sientan respaldados”.

El presidente de la Federación contó que este nuevo hotel “cuenta con 48 habitaciones en un área de unos 4.000 metros cuadrados. Hay habitaciones sencillas y dobles, dependiendo de la categoría de la selección y la concentración”.

Los planes para el Mundial 2026

Ramón Jesurún también habló sobre el itinerario de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y el amistoso que se disputaría en Bogotá como acto de despedida.

“Tenemos cuatro amistosos programados: dos en marzo y dos más antes del inicio del torneo con rivales por confirmar. Existe la posibilidad de jugar uno en Bogotá por la similitud de altura con Ciudad de México. El otro sería en Estados Unidos ocho o nueve días antes de nuestro primer partido del Mundial", anunció.

La ola de violencia en México por la captura de alias ‘El Mencho’ también genera preocupación entre los dirigientes del fútbol, incluido Jesurún. “De todas maneras es un tema que compete única y exclusivamente a la FIFA, pero yo como colombiano aspiro a que el tema se solucione. Estamos muy ilusionados de poder jugar en México”, dijo el presidente de la FCF.

“Tenemos una selección que clasificó bien y está en manos de un gran cuerpo técnico. En marzo jugaremos amistosos contra Croacia y Francia y luego otros dos antes del torneo. Esperamos llegar con los jugadores sanos y hacer un gran Mundial”, finalizó.