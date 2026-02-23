DEPORTES

Mundial 2026 | ¿Qué pasará con los dos partidos de Colombia en México tras la ola de violencia?

México acoge la sede mundialista con tres ciudades. Así está el panorama en cada una de ellas.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 10:30 a. m.
Los trabajos de renovación en el Estadio Azteca, recientemente rebautizado como Estadio Banorte, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Ciudad de México, México, el 13 de febrero de 2026
Los trabajos de renovación en el Estadio Azteca, recientemente rebautizado como Estadio Banorte, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Ciudad de México, México, el 13 de febrero de 2026 Foto: Anadolu via AFP

México se encuentra en alerta este lunes, con escuelas cerradas en al menos ocho estados, por la ola de violencia desatada tras la muerte del capo del narcotráfico Nemesio “El Mencho” Oseguera en un operativo destinado a detenerlo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la calma a la población en medio del estallido violento que dejó cortes de carreteras, incendios de vehículos y negocios y la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.

Los nexos de alias el Mencho, abatido en México, con las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo en Colombia
Tras la muerte del Mencho, ¿quiénes podrían ser sus sucesores en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Además del cierre de escuelas en varios estados, el poder judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

“El Mencho”, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Washington ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su captura.

Estaba considerado el último de los capos al estilo de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, detenidos en 2016 y 2024, respectivamente, y ahora presos en Estados Unidos.

El líder narco, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en Tapalpa y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”, informó el ejército mexicano.

En el operativo murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos, dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron armas como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos “proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano” en la operación.

Guadalajara, paralizada

En reacción a la operación militar, presuntos miembros del cartel desataron una ola de violencia. Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados varias carreteras del estado de Jalisco, donde quedaron restos de vehículos calcinados.

Su capital Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país y sede de cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, quedó paralizada tras un llamado a la ciudadanía a resguardarse.

Todos los negocios cerraron y los vehículos dejaron de circular. En las calles solo se escuchaban las sirenas de los bomberos que acudían a apagar los fuegos prendidos por presuntos miembros del cartel.

“Llegaron unos sujetos armados, vi la pistola y dijeron que nos saliéramos, nos salimos y tenían un carro con las puertas abiertas”, explicó María Medina, empleada de una tienda de conveniencia que fue incendiada. “Pensé que nos iban a secuestrar, corrí para enfrente a un puesto de tacos y me resguardé con ellos”, contó.

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, entre otros.

Ocho horas después del operativo militar, muchas carreteras de los alrededores de Guadalajara seguían cortadas por hombres armados, según comprobó un periodista de la Agencia France-Press.

“Se supone que ya se había acabado la bronca, pero no me imaginaba que iban a estar todavía estos bloqueos”, afirmó Eduardo Pérez, de 26 años, que iba a buscar a su madre a una localidad cercana y lamentó no ver a las fuerzas de seguridad patrullando las carreteras.

Según las autoridades mexicanas, a las 20H00 (02h00 GMT del lunes) casi el 90% de los 229 bloqueos registrados en el país había sido desactivado.

Presión de Trump

Ante la situación de violencia, se suspendieron tres partidos de fútbol el domingo y el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse.

La muerte del “Mencho” ocurre en un contexto de gran presión de Donald Trump para que México frene el envío de drogas a su país, en particular del fentanilo, y de acusaciones a Sheinbaum de no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico.

El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau describió la operación como un “gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

El cartel del “Mencho” fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha denominado a ese cartel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Ciudad de México y Monterrey anunciaron medidas de seguridad antes un posible coletazo por lo ocurrido. Guadalajara, el más afectado.

¿Y el Mundial?

México tiene tres ciudades sede para la Copa Mundial de la FIFA, a disputarse entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026.

Ciudad de México: El Estadio Azteca hará historia al ser el primer recinto en albergar tres mundiales distintos. Allí se llevará a cabo el partido inaugural, el 11 de junio de 2026.

Guadalajara: El Estadio Akron, oficialmente referido por la FIFA como Estadio de Guadalajara, es sede de varios partidos de la fase de grupos.

Monterrey: El Estadio BBVA, para la FIFA Estadio de Monterrey, albergará partidos de fase de grupos y dieciseisavos de final.

Ciudad de México

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 03: An aerial view of the Azteca Stadium during the launch of 'Trionda' the FIFA World Cup 2026 official match ball, in Mexico City, Mexico on October 03, 2025. (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images)
Estadio Azteca durante el lanzamiento oficial del balón del Mundial 2026, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Anadolu via Getty Images
  • 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia.
  • 24 de junio: México vs. Ganador del Repechaje UEFA D.
  • 30 de junio: Dieciseisavos de final (1.º Grupo A vs. 3.º Grupo C/E/F/H/I).
  • 5 de julio: Octavos de final.

Guadalajara

Un vehículo yace carbonizado tras ser incendiado en una carretera de Guadalajara, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Un vehículo yace carbonizado tras ser incendiado en una carretera de Guadalajara, tras la muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: AP
  • 11 de junio: Corea del Sur vs. Ganador del Repechaje UEFA.
  • 18 de junio: México vs. Corea del Sur.
  • 23 de junio: Colombia vs. Ganador del Repechaje 1.
  • 26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudí.

Monterrey

Exterior del estadio de Monterrey, uno de los que albergará la Copa Mundial 2026.
Exterior del estadio de Monterrey, uno de los que albergará la Copa Mundial 2026. Foto: Getty Images
  • 14 de junio: Países Bajos vs. Túnez.
  • 20 de junio: Japón vs. Túnez.
  • 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur.
  • 29 de junio: Dieciseisavos de final.

Colombia arrancará el sueño mundialista en México. Primero en Ciudad de México y luego en Guadalajara. Y el 27 de junio se medirá a la Selección de Portugal en Miami (Estados Unidos).

A pesar de la violencia reciente, no ha habido anuncio oficial de que la FIFA vaya a retirar partidos o cambiar sedes del Mundial 2026. Y Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México, dijo en diciembre de 2025 que está seguro de que México podrá garantizar la seguridad de todos los presentes.

De acuerdo con la prensa mexicana, la FIFA ha expresado su preocupación a las autoridades mexicanas, pero no ha hecho anuncio alguno sobre cambios.

México también es sede de los repechajes mundialistas, a disputarse en un mes. De allí saldrán los últimos cupos al Mundial United 2026, a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Calendario de repechajes en México

26 de marzo de 2026

Nueva Caledonia vs Jamaica- Estadio Akron — Guadalajara

Bolivia vs Surinam - Estadio BBVA — Monterrey

31 de marzo de 2026

RD Congo vs Ganador de Nueva Caledonia/Jamaica - Estadio Akron — Guadalajara

Irak vs Ganador de Bolivia/Surinam - Estadio BBVA — Monterrey

Los dos ganadores de estos partidos obtendrán su pase directo al Mundial 2026.

El repechaje europeo se disputará en el viejo continente.

