Los nexos de alias el Mencho, abatido en México, con las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo en Colombia

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación en México, ha dejado al descubierto sus nexos con varios grupos armados ilegales en Colombia. Así lo confirmó SEMANA, en diálogo con varias agencias de inteligencia que le seguían el rastro desde hace varios meses, con apoyo de Estados Unidos.

Los nexos que tenía el Mencho eran, según fuentes de inteligencia militar, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, con las que coordinaba el envío de droga, principalmente, hacia Estados Unidos.

“Todas las rutas hacia Estados Unidos eran manejadas por ese bandido, Mencho. La mayoría de la droga que sale de Colombia tiene como destino el mercado estadounidense. Aunque existen otras rutas hacia Europa, el principal objetivo sigue siendo Estados Unidos. En ese contexto, todo terminaba relacionado con esa estructura criminal”, detalló la fuente militar.

Asimismo, indicó el experimentado oficial que las ganancias producto del narcotráfico eran multimillonarias, por lo que varias agencias de inteligencia del mundo trabajaban para poder colocarles freno.

“Los grupos ilegales de acá de Colombia mantenían enlaces con esa organización para poder enviar la droga hacia territorio norteamericano. Esa articulación era clave para garantizar el tránsito y la distribución del estupefaciente en el exterior”, agregó.

Se conocen detalles de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, en México: intentaron salvarlo

En Colombia, las Fuerzas Militares se encuentran en máxima alerta por las repercusiones que esta baja pueda tener en el territorio nacional y poder entender cómo sería la reorganización dentro de estas redes de narcotráfico.

“El golpe contra esa red obliga ahora a una reorganización de las rutas y de la manera como se está manejando el negocio del narcotráfico hacia Estados Unidos desde Colombia”, finalizó.

Guerrillero del ELN. Foto: afp

Asimismo, esta revista pudo establecer que durante los últimos meses en Colombia han logrado infiltrar varias reuniones de carteles mexicanos con narcotraficantes colombianos, en las que entregan detalles de los movimientos que van a realizar en varias zonas del extranjero, incluyendo Estados Unidos y Europa.

Y es que luego de esta baja, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó la determinación de Estados Unidos para atacar a dichas figuras del narcotráfico y brindar el apoyo necesario para darles de baja o para presionar sus actividades delictivas, haciendo eco de los objetivos trazados por la administración norteamericana en este ámbito.

Ejército de México mata a poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y se desata ola de violencia

“El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cartel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es. En este operativo, tres miembros adicionales del cartel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados”, aseguró la funcionaria.

Leavitt cerró la comunicación dada a conocer en sus redes sociales reiterando que Washington no dará el brazo a torcer a la hora de luchar contra las agrupaciones y líderes del narcoterrorismo en el mundo, así como agradeció a las autoridades mexicanas por el éxito de la operación realizada el domingo 22 de febrero.