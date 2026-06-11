Tras el grave panorama de orden público en el país, en donde se ha documentado el crecimiento del 87% de los grupos criminales y la presencia de estos en más de 420.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció el fortalecimiento de las organizaciones al margen de la ley en el país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció fortalecimiento de grupos criminales como lo denunció SEMANA. Foto: Presidencia

Según dijo el ministro Sánchez, el fortalecimiento de los grupos criminales obedece a dos factores. El primero que está relacionado con la traición al proceso de paz que hicieron la organizaciones ilegales armadas y el segundo, a las rentas criminales como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y extorsión.

“¿Por qué han crecido los grupos criminales a pesar de la gran afectación que hemos tenido? ha sido por dos causas principales. La primera de ellas por una traición a la patria, traición a un proceso que le abrió las puertas el gobierno nacional y aprovecharon para crecer. Y segundo, las economías criminales. Narcotráfico, minería ilegal, contrabando y extorsión, sino afectamos esas economías criminales, sino las sustituimos, simplemente estaremos recogiendo agua con un balde roto".

El Clan del Golfo, de alias Chiquito Malo, fue uno de los grupos narcotraficantes que más creció en la era Petro. Foto: CORTESIA

Sobre los grupos criminales, SEMANA reveló cómo durante el gobierno Petro, estos se han expandido de manera considerable en el territorio nacional.

El informe de la Apreciación Crítica de la Amenaza, Accam 2026, muestra que en 2022, cuando Petro asumió como presidente, los grupos criminales hacían presencia en 312.378 kilómetros cuadrados, pero, cerrando 2025, la cifra llegó a 421.000.

La evolución año por año fue así: 2022, 15.120 kilómetros cuadrados; 2023, 18.334; 2024, 21.928, y 2025, 27.800.

El informe señala que la organización que más se fortaleció durante el Gobierno Petro, con un 36 por ciento de alcance, fue el Clan del Golfo, estructura catalogada por Estados Unidos como terrorista y un cartel del narcotráfico.

Las disidencias de alias Calarcá están más fuertes que nunca. Foto: semana

En segundo lugar se encuentra el ELN con un alcance del 25 por ciento; siguen las disidencias de alias Iván Mordisco, con un 11 por ciento; alias Calarcá, 11 por ciento, y alias Walter Mendoza, 8 por ciento.