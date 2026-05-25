Se ultiman detalles para el desembarco de tropas del Clan del Golfo en zona de ubicación temporal en Tierralta, Córdoba: Gobierno explica plazo y condiciones

El jueves 25 de junio, los habitantes del municipio de Tierralta, Córdoba, vivirán una especie de déjà vu. Ese día fue fijado por el Gobierno Petro y el Clan del Golfo como plazo para que un grupo de combatientes de esa organización armada ilegal llegue a la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT) definida para su desmovilización.

Pero no será la primera ocasión que en este municipio de 5.025 kilómetros cuadrados, tres veces el tamaño de Bogotá, vean un movimiento de tropas similar.

En 2003, hace 23 años, Santa Fe de Ralito, uno de sus 17 corregimientos, fue epicentro de la firma de los acuerdos que permitiría la desmovilización de más de 30.000 combatientes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Paramilitares, Santa Fe de Ralito, Córdoba. Abril 11 del 2004. Foto: León Darío Peláez-SEMANA. Foto: LEON DARIO PELAEZ

Algunos de esos desmovilizados retomaron las armas, eligieron un nuevo camino entre el narcotráfico y la guerra a nombre de esa organización criminal que en principio se llamó Águilas Negras, después Clán Úsuga (por el apellido de dos de sus cabecillas, el abatido Juan de Dios Úsuga David, y su hermano, el extraditado Dayro Antonio, alias Otoniel), luego Urabeños y se transformó en el Clan del Golfo.

Ahora, se espera que entre 400 y 500 de sus hombres, a nombre del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), lleguen a la primera ZUT para buscar una nueva desmovilización, una tarea con un cronograma para nada fácil en medio de un país que se verá volcado en los próximos días a las urnas para elegir a un nuevo gobernante.

“Con base en las decisiones que se han adoptado, tanto de parte del equipo del Gobierno como del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, estamos trabajando de manera seria e intensa en la preparación de las condiciones operativas, logísticas y administrativas para conseguir que el proceso de instalación de la zona ubicación temporal y transitoria con este grupo armado pueda tener desarrollos sin contratiempos que nos obliguen a modificar fechas o territorialidades”, le dijo a SEMANA Álvaro Jiménez Millán, el coordinador de la delegación para las conversaciones en el espacio sociojurídico con esa organización.

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En esa labor están inmersos el Ministerio de Defensa, la Oficina del Consejero Comisionado para La Paz, Otty Patiño, oficinas de asesoría jurídica de Presidencia de la República, países aliados, OEA y hasta la Alcaldía de Tierralta.

Precisamente, en diálogo con medios nacionales, el alcalde Juan David Contreras celebró que en su municipio, que cuenta con un registro de más de 51.000 víctimas del conflicto armado, se vaya a adelantar este proceso, aunque admitió algunas dificultades, por ejemplo, que ese mismo grupo armado ilegal tiene control territorial absoluto en su territorio.

Y aunque uno de los grandes interrogantes que tienen los críticos de este proceso es precisamente ese, si el grupo armado cumplirá con lo pactado aun cuando son ellos quienes controlan la región, el coordinador de la delegación del Gobierno aseguró que bajo los parámetros definidos se buscará que cada etapa sea exitosa.

“Es un proceso gradual, incremental y progresivo. En los ZUT no ingresarán personas armadas, también se estableció como criterio que por ahora no ingresen personas que tienen solicitud de extradición, y el grupo armado expresó que estaba de acuerdo con esa afirmación hecha por el presidente Petro”, explicó.

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Sin embargo, el alto funcionario, que el país vio en una foto estrechándose la mano con alias Jerónimo en Catar, mantiene bajo reserva algunas condiciones en las que avanza este proceso que tiene el cronograma apretado. Por ejemplo, dónde será exactamente ubicada la ZUT, según él, por seguridad de los combatientes.

Álvaro Jiménez, jefe del espacio socio jurídico del Gobierno, junto a Luis Armando Pérez, jefe político del Clan del Golfo, en la apertura de los diálogos. Foto: CUENTA DE X @ComisionadoPaz

Aunque fue claro en responder sobre el futuro de esas conversaciones y de las ZUT con los combatientes ubicados allí al término de este gobierno.

“Nosotros tenemos definida la fecha para que el día cero de la instalación o del ingreso a las ZUT por parte de los combatientes sea a partir del día 25 de junio, estamos trabajando para conseguir ese propósito; ahora bien, es importante entender que hay vida después de las elecciones, hay vida después de la designación de un nuevo gobierno”, manifestó.

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“El país sigue enfrentando unas situaciones que tiene que resolver, en la política de paz que se desarrolla en este gobierno se van a dar unos desarrollos que no son lo último, las ZUT no es el punto final de un proceso”, añadió.

Basta esperar para saber si estos diálogos tendrán un final calcado al de los paramilitares de las AUC, un déjà vu.