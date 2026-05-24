El mensaje de Abelardo de la Espriella a los grupos delincuenciales: “A todas esas hierbas del pantano los declaro objetivo militar”

En el cierre de su campaña en Medellín, Abelardo de la Espriella envió un fuerte mensaje a los grupos criminales del país: “Y lo digo claro, lo digo claro sin ambages, que me escuche el clan del Golfo, el Estado Mayor Central, las disidencias con todas sus caras, el frente 36, el 18, el 4, el 34, la Oficina, los Chatas, los Pachelis, los Trianas y todas esas hierbas del pantano: los declaro objetivo militar del próximo presidente de la República”.

Abelardo de la Espriella advierte sobre planes que tendrían Gustavo Petro e Iván Cepeda para el 28 de mayo: “Quieren incendiar el país”

“Volverá la seguridad a la patria milagro. Porque el crimen es el principal enemigo de la libertad y de la estabilidad”, aseguró el Tigre en la capital de Antioquia.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella le envió un mensaje contundente a los grupos armados ilegales que operan en el país y los declaró “objetivo militar”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DV5FVdy5XJ — Revista Semana (@RevistaSemana) May 25, 2026

Y aprovechó para enviarle una pulla al presidente Petro: “Conmigo nunca más verán a los bandidos en tarimas, sino en las cárceles que voy a construir”.

“A mí que no me vengan a decir Petro y Cepeda que somos la potencia mundial de la vida cuando nos siguen matando como siempre, cuando prevalecen los derechos de los criminales sobre los derechos de la gente”, afirmó.