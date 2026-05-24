POLÍTICA

El mensaje de Abelardo de la Espriella a los grupos delincuenciales: “A todas esas hierbas del pantano los declaro objetivo militar”

El candidato aseguró que se los dice así de claro y sin ambages. Y aseguró que el crimen es el principal enemigo de la libertad y la estabilidad.

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Redacción Semana
24 de mayo de 2026 a las 7:35 p. m.
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP)
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) Foto: AFP

En el cierre de su campaña en Medellín, Abelardo de la Espriella envió un fuerte mensaje a los grupos criminales del país: “Y lo digo claro, lo digo claro sin ambages, que me escuche el clan del Golfo, el Estado Mayor Central, las disidencias con todas sus caras, el frente 36, el 18, el 4, el 34, la Oficina, los Chatas, los Pachelis, los Trianas y todas esas hierbas del pantano: los declaro objetivo militar del próximo presidente de la República”.

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“Volverá la seguridad a la patria milagro. Porque el crimen es el principal enemigo de la libertad y de la estabilidad”, aseguró el Tigre en la capital de Antioquia.

Y aprovechó para enviarle una pulla al presidente Petro: “Conmigo nunca más verán a los bandidos en tarimas, sino en las cárceles que voy a construir.

A mí que no me vengan a decir Petro y Cepeda que somos la potencia mundial de la vida cuando nos siguen matando como siempre, cuando prevalecen los derechos de los criminales sobre los derechos de la gente”, afirmó.