Abelardo de la Espriella elogia a José Manuel Restrepo: “Esto no es con periodicazos, esto es con gente seria”

En su discurso de cierre de campaña en Medellín, Abelardo de la Espriella hizo un saludo muy elogioso a José Manuel Restrepo. El exministro ha salido a hablar en todos los actos públicos del Tigre y su presencia ha sido exaltada por el candidato.

🔴 EN VIVO | Cierre de campañas presidenciales: Mientras De la Espriella promete derrotar el comunismo, Cepeda denuncia intentos de manipulación

“Un aplauso para el próximo vicepresidente de la República y para su familia”, pidió De la Espriella, cuando le pidió que pasara al frente con su esposa y sus tres hijos. “Miren el vicepresidente que escogí y que Dios puso en esta fórmula. Un hombre de familia íntegro, un hombre de resultados. “Esto no es con periodicazos, esto es con gente seria como José Manuel Restrepo”, dijo.

La expresión es un claro vainazo a Juan Daniel Oviedo quien ha hecho del periodicazo uno de los símbolos de su campaña. Restrepo es un economista de muchos quilates, exministro de Comercio y Hacienda y ex rector de cuatro universidades.