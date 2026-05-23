🔴 EN VIVO | Cierre de campaña de candidatos presidenciales en Colombia: Sergio Fajardo y Paloma Valencia se reúnen en Barranquilla

De acuerdo con las más recientes encuestas y el pulso político de la recta final presidencial, Colombia entra en la semana decisiva de unas elecciones marcadas por la polarización y la incertidumbre.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Los candidatos con mayores opciones de llegar a la Casa de Nariño son Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes concentran la mayor intención de voto y protagonizan una campaña donde el discurso ideológico, la seguridad y la economía se han convertido en los temas centrales del debate nacional.

Mientras Cepeda lidera varios sondeos respaldado por los sectores progresistas, Valencia busca consolidar el voto de centroderecha y De la Espriella intenta capitalizar el descontento ciudadano con un discurso de mano dura y confrontación política.

Durante este fin de semana, los candidatos a la Presidencia iniciarán su cierre de campaña en diferentes lugares del territorio nacional y se prepararán para el gran día de votaciones que tendrá lugar el próximo 31 de mayo.

Vea aquí el minuto a minuto:

7:55 a.m.: Paloma Valencia y Sergio Fajardo se reúnen en Barranquilla

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Sergio Fajardo se reúnen a esta hora en Barranquilla.

06:55 a.m. José Manuel Restrepo reacciona a últimas encuestas

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella compartió los resultados de medición de la encuesta Atlas Intel y aseguró: “La tendencia es clara para el voto pragmático, patriótico e inteligente”.

06:25 a.m. Cientos se congregan para apoyar a Iván Cepeda

Con música, banderas y el puño en alto, miles de personas se reunieron el viernes 22 de mayo en el centro de Bogotá, en apoyo al candidato Iván Cepeda.

El candidato apuesta por continuar los proyectos sociales de Petro, que por ley no puede intentar la reelección.

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