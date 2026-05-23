“Políticamente estamos en un terreno muy diferente”: Sergio Fajardo a Paloma Valencia

Sobre Las 8:00 de la mañana de este sábado, 23 de mayo, inició el encuentro acordado un día atrás entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Sergio Fajardo en el hotel El Prado, en Barranquilla.

A pesar de las condiciones de Sergio Fajardo, Paloma Valencia cedió y se reunirá con el candidato este sábado

En medio del diálogo, el candidato presidencial se refirió a la asamblea constituyente que está promoviendo el Gobierno nacional y aseguró que la actitud del presidente Gustavo Petro frente a este tema es la de “patear todo lo que no le sirve, lo que no obedece a sus razones, sus intereses”.

“Su llamado a una asamblea constituyente es y puede ser en este contexto en el que estamos una declaración de guerra, porque esta Colombia va para un conflicto social que no alcanzamos a imaginar", resaltó Fajardo en medio del diálogo con Paloma Valencia.

“Colombia tiene miedo, rabia, resentimientos, mucha incertidumbre. Entonces, yo creo en el respeto de la Constitución del 91, creo en la separación de los poderes, creo en la democracia, creo en la libre deliberación”, resaltó Sergio Fajardo.

El candidato de centro señaló que el país debe dejar la discusión entre extremos y mencionó directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al actual mandatario Gustavo Petro, ya que esto le está haciendo daño.

“Colombia no se tiene que dividir entre héroes y fanáticos. Ese no es el problema: es una Colombia llena de rabias en múltiples direcciones. No comparo a Uribe con Petro —no voté por ninguno—, pero esa confrontación ilustra una profunda división nacional", señaló.

El café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo no se tradujo en ningún acuerdo

Fajardo planteó varias diferencias con la candidata del Centro Democrático en la forma de hacer política y tomó distancia de cara a la primera vuelta presidencial que se desarrollará el próximo domingo 31 de mayo.

“Arrancamos de cero, lo construimos nosotros, no somos herederos de nada ni de nadie. Nos hemos luchado, hemos trabajado y ese es el legado y son muchas las personas que compartimos esta forma de la política”, señaló.

“Yo tengo todo el respeto por ti, ya lo he dicho y lo digo y no me cansaré de repetirlo, pero representamos otra política, representamos otra forma de hacer la política y podemos tener momentos en común, cosas que compartimos, ese no será el problema”, señaló.

Fajardo aseguró que ha luchado “a pie, sin tarimas, sin helicópteros, por unos ideales, por unos años y he mantenido la línea. Yo me podría haber torcido, probablemente ya hubiera sido presidente de Colombia, pero nunca me torcí y lo que hago en mi vida es por esa convicción profunda, por amor a este país que también tú lo tienes. Eso no estará en discusión”.

“Entonces es muy importante con todo el respeto, con toda la seriedad, con personas que yo conozco, que en algún momento hemos compartido, que tenemos discrepancias, que han escogido sus caminos, este es el que nosotros hemos construido”, dijo.