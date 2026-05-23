Registraduría Nacional acelera despliegue operativo a una semana de las elecciones presidenciales en Colombia

A una semana de que los colombianos regresen a las urnas para elegir nuevo presidente, la Registraduría Nacional entra en la fase final del ciclo electoral. Después de meses de preparación, reuniones, pruebas, ajustes y coordinación entre distintos organismos estatales, comienza la etapa en la que todo lo planeado debe funcionar en tiempo real.

Las elecciones presidenciales movilizan una estructura gigantesca. Detrás de cada mesa instalada hay una cadena de trabajo que involucra tecnología, seguridad, logística, bases de datos y coordinación entre diferentes entidades. Aunque para la mayoría de ciudadanos el proceso comienza cuando llegan a votar, lo cierto es que la organización lleva varios meses en marcha y por estos días alcanza su momento más intenso.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la entidad llega a esta recta final con una ventaja importante: hace pocas semanas el país enfrentó una prueba de grandes dimensiones durante las elecciones legislativas. Esa experiencia, explicó, funciona como una especie de ensayo general para la jornada del próximo 31 de mayo.

“Las elecciones y el proceso electoral se están construyendo de una manera eficiente. La Registraduría tiene a punto toda su tarea operativa para el 31 de mayo”, afirmó Penagos.

El proceso electoral se está construyendo de una manera eficiente. La Registraduría tiene a punto toda su tarea operativa para el 31 de mayo. Foto: Juan Carlos Sierra

El funcionario recordó además que las elecciones al Congreso movilizaron cerca de 20 millones de votantes y contaron con acompañamiento y seguimiento internacional.

Articulación institucional

En la Registraduría insisten en que una elección presidencial no depende únicamente de la entidad. Aunque tiene a cargo gran parte de la organización y la logística, alrededor del proceso participan distintas instituciones con funciones específicas para garantizar que la jornada transcurra con normalidad.

Camilo Mancera, director del Centro de Estudios en Democracia de la Registraduría, señaló que unas elecciones representan probablemente el mayor ejercicio de articulación institucional que realiza el Estado colombiano. Durante los últimos meses se ha trabajado con la Presidencia de la República, la fuerza pública, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y otros organismos para reforzar aspectos relacionados con seguridad y vigilancia electoral.

“Cuando hablamos de unas elecciones estamos hablando del escenario de mayor articulación interinstitucional”, enfatizó.

Y agregó una frase que se ha convertido en un mensaje recurrente dentro de la entidad:

“Este no es un ejercicio solo de la Registraduría; es un ejercicio de todos y todas las colombianas”.

A esto se suman auditorías, observación electoral y espacios de seguimiento abiertos a distintos sectores. El objetivo es fortalecer la confianza alrededor del proceso y permitir que diferentes actores conozcan cómo funciona cada etapa de la elección.

Asimismo, se han desarrollado ejercicios pedagógicos con periodistas, universidades y organizaciones sociales para explicar el paso a paso de una elección y todos los actores involucrados. La idea es que la ciudadanía tenga más claridad sobre procedimientos que suelen ser desconocidos y que muchas veces terminan convirtiéndose en dudas o en desinformación en medios y redes sociales durante la campaña.

Jurados y censo, las claves

Uno de los componentes más grandes de toda esta operación tiene que ver con los jurados de votación. Para estas elecciones fueron seleccionados más de 850.000 ciudadanos que estarán encargados de recibir, clasificar y contabilizar votos en las mesas distribuidas en todo el país.

Todos los kits electorales cuentan con un chip RFID, que permite rastrearlos en cualquier parte del mundo. Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

Rafael Vargas, director de Gestión Electoral, explicó que el proceso comenzó con una base cercana a los 2,4 millones de ciudadanos postulados por entidades públicas, privadas, instituciones educativas y organizaciones políticas. A partir de allí se realizó una selección aleatoria en los municipios del país.

Para esta elección, por primera vez se implementará una herramienta denominada “cuentavotos”, diseñada para facilitar el trabajo de los jurados y reducir errores al momento de diligenciar las actas.

“Con el cuentavotos no hay una diferencia muy grande en los tiempos, pero sí en la calidad del dato. El jurado se demora y se equivoca menos”, explicó Vargas.

Otro tema clave en estos días previos a las elecciones es el censo. Daniela Galvis, directora de Censo Electoral, afirmó que detrás de la cifra final de ciudadanos habilitados existe un trabajo permanente de actualización y depuración de información que incluye nuevas cédulas, cambios en registros y otras novedades.

Sin embargo, reconoció que uno de los mayores retos sigue estando en la comprensión de algunas reglas por parte de los ciudadanos.

“Lo más difícil es que las personas puedan comprender estos cortes de ley”, señaló, al explicar que todavía hay personas que llegan a votar sin entender por qué no aparecen habilitadas.

A una semana de las elecciones, la etapa de planeación prácticamente terminó. Lo que viene ahora es la ejecución de una operación que pone a prueba a cientos de miles de personas y a varias instituciones al mismo tiempo.

El objetivo es que el próximo 31 de mayo los colombianos lleguen a las urnas para participar en un proceso libre de contratiempos o sobresaltos.