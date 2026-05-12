Arrancan las capacitaciones para jurados de votación de las elecciones del 31 de mayo: fechas, horas y metodología

Desde el pasado 11 de mayo la Registraduría Nacional dio inicio a las jornadas de formación para los ciudadanos designados como jurados de votación en todo el país. Se trata de una etapa clave del calendario electoral, pues son ellos quienes tendrán la responsabilidad de recibir a los votantes, verificar documentos, entregar las tarjetas, realizar el conteo de votos y diligenciar los formularios oficiales el día de las elecciones.

En Bogotá, las jornadas se realizarán en Corferias y se extenderán hasta el próximo 28 de mayo. Así lo confirmó el registrador distrital Youssef Sefair Silva, quien insistió en la importancia de que los ciudadanos designados asistan.

“El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación. Es importante que todos tengamos en cuenta que son quienes representan a la sociedad civil en esta jornada democrática, son la columna vertebral encargada de realizar el conteo de los votos y registrar los resultados en los diferentes formularios electorales”, señaló el funcionario.

Sefair Silva también explicó que las capacitaciones tendrán una duración de una hora y media y que diariamente se realizarán cinco jornadas en la capital del país: “Fundamental que asistan a las capacitaciones, en ellas se dan las instrucciones y la pedagogía necesaria para que puedan cumplir bien su función”, agregó.

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¿Qué aprenderán los jurados?

Durante las jornadas, los ciudadanos recibirán instrucciones sobre el manejo de los formularios electorales, la identificación de votantes, la entrega de tarjetas electorales, el diligenciamiento del formulario E-11, el conteo de votos y la entrega de los pliegos electorales.

La Registraduría ha insistido en que los jurados son la primera autoridad electoral en cada mesa de votación y que de su trabajo depende gran parte de la transparencia de la jornada.

La autoridad electoral recordó que tanto la asistencia a las capacitaciones como el ejercicio del cargo son obligatorios. Quienes no asistan podrían enfrentarse a sanciones económicas y disciplinarias.

En el caso de trabajadores del sector privado e independientes, las multas pueden llegar hasta los 10 salarios mínimos legales vigentes. Para los funcionarios públicos, además, podrían abrirse investigaciones disciplinarias e incluso ser destituidos del cargo.

¿Cómo saber si fue elegido jurado?

Los ciudadanos pueden verificar si fueron seleccionados ingresando a la página oficial de la Registraduría Nacional y consultando la opción “Jurados de votación” con su número de cédula.

Vale la pena recordar que la Registraduría ha sido enfática en que la única manera de notificar a quienes fueron designados jurados es mediante sus canales oficiales.

Solo en Bogotá fueron designados más de 124.000 jurados para las elecciones presidenciales de este año, una de las cifras más altas del país.