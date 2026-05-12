El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este martes que va a convocar elecciones y presentarse a la reelección, descartando la dimisión.

“No voy a dimitir”, dijo Pérez, en rueda de prensa, añadiendo que ha pedido “a la junta electoral que inicie el proceso electoral a la junta directiva”, confirmando que se va a presentar.

⚽️ | AHORA: Florentino Pérez convoca a elecciones en el Real Madrid y anuncia que se volverá a presentar: "Lamento decirles que no voy a dimitir." pic.twitter.com/vN7qTMwkM2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 12, 2026

Sigue al mando del Rea Madrid

Un club que ha estado inmerso en medio de tensiones fuertes durante las últimas semanas dio a conocer que su máximo dirigente comparecería ante los medios de comunicación este martes, 12 de mayo.

“El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa”, avisaron en las primeras horas del día.

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Además de desmentir que se iría, que estuviese enfermo de cáncer o cansado por alguna razón en específico, dio una listado de declaraciones para aclarar todo lo que relaciona al club del que está al frente.

De todo el revuelo que ha generado el caso entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, la pérdida del reciente Clásico ante Barcelona, así como un fin de año en el que fracasaron: “No hablaré de lo deportivo. Algunos periodistas quieren acabar con la propiedad del Real Madrid”.

“Los que se quieran presentar, que lo sepan, es su oportunidad, pero que no hablen por detrás. Oigo de todo”, señaló.

José Mourinho, técnico del SL Benfica Foto: AP

Sobre una chance de la que se ha hablado relacionada a la posible contratación del portugués, José Mourinho, este ha sido enfático en que, de momento, tampoco haría mención a dicho tema.

“No voy a hablar de entrenadores ni jugadores. Vengo para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios”, lanzó.

“Se lo están quitando a los socios. Quieren que yo me vaya y no me voy a ir, sino que me voy a presentar a unas elecciones porque quiero defender que el Madrid siga siendo de sus socios”, aclaró sobre los motivos que lo llevaron a convocar la atención a los medios.

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De lo que ha sido su estancia al frente del equipo más veces campeón de Champions League en Europa, Florentino presumió que en todos los frentes en los que puede estar involucrado han sido exitosos.

“Es el club con mayor palmarés de la historia del mundo. El club más valioso según Forbes. La marca más valiosa. ¿Por qué quieren meterse los periodistas que se meten con el club más prestigioso y con más seguidores del mundo? Si es un activo de todos", cuestionó fuertemente.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid CF Foto: Getty Images

“Me da verguenza decir que me han elegido mejor presidente de la historia. Tenemos la plantilla mejor valorada según Transfermarkt. Lo tenemos todo”, completó en busca de que se terminen esas semanas turbias que han pasado en el cuadro merengue.

Esto deja por finiquitadas polémicas que se generaron en semanas atrás, luego de la eliminación de Champions League, la pérdida de LaLiga oficialmente, entre otras cuestiones que pusieron en la lupa al Real Madrid.