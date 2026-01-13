Deportes

Jürgen Klopp le respondió a Florentino Pérez: se pronunció sobre su llegada al Real Madrid

Es uno de los fuertes candidatos para asumir las riendas del conjunto merengue en el próximo mercado de verano.

Sebastián Clavijo García

13 de enero de 2026, 1:08 p. m.
Jürgen Klopp habló claro sobre la posibilidad de dirigir al Real Madrid.
Jürgen Klopp habló claro sobre la posibilidad de dirigir al Real Madrid.

Xabi Alonso fue destituido como director técnico del Real Madrid, tras la derrota contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España. La medida de contingencia fue nombrar a Álvaro Arbeloa como su reemplazo, aunque dentro de la junta directiva hay serias dudas sobre esta decisión.

De acuerdo a la prensa española, Jürgen Klopp es uno de los candidatos que más le gusta a Florentino Pérez para asumir las riendas del conjunto merengue a mediados de 2026.

Vincent Kompany bajó de la nube a Luis Díaz y le dio una lección en público: “Todavía no”

El problema es que Klopp está retirado desde su salida del Liverpool y todavía no piensa volver a dirigir, pues se mantiene en su cargo como director global de fútbol de la marca Red Bull.

Ante el revuelo que ha causado su posible aterrizaje en el Santiago Bernabéu, el estratega alemán se pronunció en una entrevista con Servus TV y dejó claro que no tiene ningún tipo de interés en aceptarlo.

Esto no tiene nada que ver conmigo y no me afecta en absoluto”, sentenció. “Los puestos de entrenador siempre están cambiando, y está bien observarlo desde la barrera sin preocuparte por lo que pueda significar para ti personalmente, porque donde estoy ahora es el lugar adecuado para mí”.

Destacó el trabajo de Xabi Alonso

Más allá de descartar su llegada al Real Madrid, Jürgen Klopp mostró admiración por el trabajo de Xabi Alonso y le auguró buenos vientos en el futuro.

“Si tomas el relevo de un entrenador legendario como Carlo Ancelotti, que tenía una forma muy clara de dirigir a su equipo, es muy difícil llegar y cambiar las cosas”, empatizó.

Jürgen considera que “eso es lo que provocó que la situación fuera demasiado complicada para Xabi Alonso. De verdad que lo siento por él, porque me parece un gran entrenador”.

Esto dijo Carlos Antonio Vélez sobre Lamine Yamal: comentario desató polémica internacional

Alonso llegó al Real Madrid a mediados del año pasado y tuvo un difícil arranque con goleada en las semifinales del Mundial de Clubes a manos del París Saint-Germain. La presente temporada arrancó con buenos resultados, pero se fue apagando poco a poco por un bajonazo de nivel y tensiones internas con los pesos pesados del camerino.

La Supercopa de España era la gran prueba de fuego para el cuerpo técnico y empezó de manera positiva luego de eliminar al Atlético de Madrid.

Pero cayeron en la final contra el Barcelona y eso fue suficiente razón para que el presidente Florentino Pérez tomara la decisión de sacarlo con efecto inmediato.

Real Madrid's head coach Xabi Alonso gestures during the Spanish Super Cup semifinal soccer match against Atletico Madrid at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Thursday, Jan. 8, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)
Xabi Alonso dirigiendo en la Supercopa de España.

Inició la ‘era Arbeloa’

Real Madrid no presentó a Álvaro Arbeloa como técnico interino, sino que le dio un espaldarazo de confianza para que dirija el resto de la temporada.

Dependiendo los resultados que se obtengan desde aquí hasta el mes de mayo, habrá una decisión final sobre su continuidad en el cargo o la búsqueda de otro DT con una hoja de vida más robusta.

Este martes dirigió su primer entrenamiento y debutará mañana en la Copa del Rey enfrentando al Albacete.

