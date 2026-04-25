El Barcelona dio un gran paso hacia la conquista del título de la Liga este sábado, 25 de abril, al ganar 2-0 en Getafe en la 32.ª jornada del campeonato español.

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Los goles de Fermín (45+1′) y Marcus Rashford (74′) permitieron a los azulgranas sacar provecho del tropezón que sufrió el Real Madrid el viernes en Sevilla, donde no pudo pasar del empate 1-1 con el Betis.

El Barça se afianza en el liderato del campeonato, ahora con una amplia ventaja de once puntos sobre el conjunto blanco, a falta de cinco jornadas y quince puntos por disputarse.

Con esto, el equipo azulgrana podría revalidar su título de Liga la próxima jornada si gana en Pamplona al Osasuna y el Real Madrid no vence en el campo del Espanyol.

Además, el Barcelona cortó una racha de cinco partidos sin ganar en Getafe, donde se presentó este sábado sin su estrella Lamine Yamal, aquejado de una lesión muscular que le hará perderse el último tramo de la temporada.

Flick volvió a recurrir al veterano Robert Lewandowski, que avisó pronto con un remate de cabeza que se fue alto (4’), pero tendría que esperar un poco más para adelantarse.

Pedri envió un buen balón al espacio para la carrera de Fermín, que marcó sobre la salida de David Soria (45+1’).

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El Barça logró abrir así el partido tras una primera parte en la que le costó encontrar los huecos en la férrea defensa del Getafe.

Con el marcador a favor, encaró el partido de otra forma, conservando el balón y esperando la salida de su rival para tratar de explotar los espacios.

Dani Olmo pudo poner el segundo al recibir un balón en el área de Jules Koundé desde la derecha, pero su remate lo detuvo Soria (52’). El Barça siguió teniendo el control del encuentro hasta que pudo marcar el gol de la tranquilidad a un cuarto de hora del final.

Barcelona vs Getafe en LaLiga. Foto: AFP

El inglés Rashford aprovechó un balón largo de Lewandowski para correr y plantarse solo ante el portero del Getafe y hacer el 2-0 (74’) definitivo.

Con este resultado, los de Flick llegaron a 85 puntos, mientras que los dirigidos por Álvaro Arbeloa se quedaron atrás con 74 unidades. Además, todavía falta un encuentro directo entre los dos, donde incluso se pueden presentar dos escenarios: pasillo al Barcelona o que los azulgranas se consagren campeones en ese juego.