El presidente de la República, Gustavo Petro, finalizó la agenda de trabajo que desarrolló en Barcelona, España, donde participó en la Cumbre en Defensa de la Democracia, que contó con la asistencia de un bloque de mandatarios de izquierda.

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Sin embargo, el propio jefe de Estado reveló en sus redes sociales un video inédito en el que aparece paseando por las calles de esa ciudad europea, con un mensaje: “Esto era, para mí, caminar en las calles de Barcelona”.

En el material se puede identificar que varias personas se acercan al mandatario colombiano a saludarlo. Petro se puede ver con gafas negras y una vestimenta casual.

Pero esa publicación del jefe de Estado agitó las redes sociales, con varios mensajes de usuarios de X. Incluso criticaron que, mientras “pasea”, se ha disparado la cifra de masacres en Colombia.

“Mientras pasea, siguen matando colombianos. Siga haciendo show de popstar, ¿ya pagó sus tiquetes pa’ escaparse a Italia?”, dijeron en redes.

El viaje de Gustavo Petro a España se dio en medio de una fuerte polémica por los millonarios gastos que ha tenido el mandatario en las salidas internacionales. La denuncia la dio a conocer el representante Julio César Triana.

Frente a esa investigación, el congresista de Cambio Radical indicó que el presidente Petro ha realizado 65 viajes internacionales, un total de 276 días por fuera del país, lo que equivale a nueve meses.

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“Hasta diciembre del 2025, estos ‘viajes’ han costado más de 9 mil millones de pesos (2.596.688 dólares) en alojamiento, transporte y alimentación”, expresó el representante a la Cámara de Cambio Radical.

Finalmente manifestó: “Mientras tanto, Colombia enfrenta una crisis fiscal cada vez más profunda: en medio de emergencias económicas declaradas y reformas tributarias anunciadas, solo vemos derroche y mal uso de los recursos públicos”.