Casa de Nariño se pronunció por polémico video que eliminó Gustavo Petro y que Telemundo desmintió: “Se sugirió al señor presidente”

En medio de la fuerte polémica que se desató por una publicación que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta personal de X, en la que difundió un video que, según se advirtió, fue modificado con inteligencia artificial, la Casa de Nariño se refirió a la controversia.

Por medio de una comunicación, Andrés Hernández, jefe de Comunicaciones de la Presidencia, expresó que la cuenta de X de Petro en donde se hizo la publicación no corresponde a un canal oficial, sino que es de carácter personal.

El video que tuvo que borrar Gustavo Petro después de que Telemundo confirmara que era falso. “El reporte de noticias nunca existió”

“Las publicaciones (trinos o ‘tweets’) efectuadas desde la cuenta identificada como @petrogustavo en la red social X corresponden a una cuenta de carácter personal, en tanto no se trata de un canal oficial del Gobierno nacional ni de una cuenta institucional adscrita a entidad pública alguna”, se expresa en la comunicación.

Y agregó: “En ese sentido, se precisa que el dominio, administración, manejo y contenido de dicha cuenta son ejercidos de manera directa y exclusiva por el señor presidente de la República, en ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, razón por la cual las manifestaciones allí contenidas obedecen a su esfera personal”.

“Ahora bien, revisada la publicación, se sugirió al señor presidente eliminar el trino, toda vez que el mismo no correspondía con la realidad y presenta alteraciones con inteligencia artificial, puesto que el mismo fue tomado de la misma red social. El señor presidente tomó las recomendaciones y se dispuso la eliminación de la publicación. Por el momento no harán más pronunciamientos de parte de la presidencia”, concluyó la explicación desde la Casa de Nariño.

Indignación en redes sociales por invitación que hizo el Gobierno Petro a Rafael Correa como “panelista” de un foro económico

Sobre el mensaje que terminó eliminando, Petro expresaba que: “Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usaba Noboa para acusarme a mí, lo acusan a él por haberse financiado con los recursos de Los Choneros y, por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio”.

Mensaje de Gustavo Petro que posteriormente eliminó Foto: Mensaje de Gustavo Petro que posteriormente eliminó

Telemundo se pronunció con una fuerte respuesta al mandatario colombiano: “Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle de que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores. Dicho esto, desde nuestra redacción cubrimos los temas que afectan al continente americano, por lo que le invitamos a conversar sobre este u otros asuntos. Saludos”.

Finalmente, se conocieron varias reacciones; fue el caso de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal: “Petro, el rey de las fake news”.