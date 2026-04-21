El video que tuvo que borrar Gustavo Petro después de que Telemundo confirmara que era falso. “El reporte de noticias nunca existió”

En medio del cruce entre Gustavo Petro y Daniel Noboa, el presidente colombiano cometió un error. Con miras a tirarle un dardo al ecuatoriano, el primer mandatario compartió un video falso, creado con inteligencia artificial.

En el video, que simulaba un reportaje de la cadena Telemundo, se decía que alias Fito habría apoyado la campaña de Noboa. Tras la publicación de Petro, la cadena Telemundo tuvo que salir a aclarar que nunca publicó esa noticia: “El presidente de Colombia difunde video falso manipulado con inteligencia artificial que simula un reporte de Noticias Telemundo que no existió”.

El canal agregó en otro trino: “Después de que Noticias Telemundo envió este lunes consultas a Petro preguntándole si era consciente de que el video era falso antes de compartirlo, el mandatario colombiano decidió borrarlo, según informó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Augusto Cubides”.

La cadena Telemundo publicó un artículo en el que explica cómo verificaron el video que difundió Gustavo Petro.

“En el video falso se ve a los presentadores de Noticias Telemundo Ahora, Damià Bonmatí y Claudia de la Fuente, presentar una noticia supuestamente informando que el líder criminal ecuatoriano William Joffre Alcívar Bautista, alias el Negro Willy, aseguró que su organización financió la campaña presidencial de Noboa, quien fue electo presidente en 2023″, asegura el noticiero.

El canal afirma que, analizado el video, por un sistema especializado (la plataforma DeepFake-O-Meter), se determinó “que existe un 99,7 % de probabilidad de que el video falso haya sido generado con inteligencia artificial”.

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El video falso reproduce una transmisión del noticiero en el que nunca se mencionó a Daniel Noboa ni al Negro Willy.

Según el canal, hay tres elementos que demuestran la manipulación del video.

Una de ellas es la pantalla detrás de los presentadores en la que se aprecia un nombre incorrecto: “Noticias Telefarinoo” en lugar de Noticias Telemundo. Otra señal de manipulación es la voz de la presentadora Claudia de la Fuente, a quien se le escucha hablar con acento español, cuando en realidad la periodista es mexicana. Noticias Telemundo sometió el video a una prueba en la plataforma DeepFake-O-Meter, que detecta videos, imágenes y audios falsos creados con inteligencia artificial, desarrollada por el laboratorio forense de medios de comunicación de la Universidad de Búfalo.

La tensión entre ambos mandatarios estaba a flor de piel, pues en una entrevista con SEMANA, el presidente ecuatoriano criticó duramente al primer mandatario colombiano.

Portada 2282 Foto: SEMANA

En esa conversación, Noboa aseguró que se está adelantando en su país una investigación para esclarecer qué hizo Gustavo Petro en la ciudad de Manta, luego de la polémica por una supuesta cita con personas cercanas a alias Fito, uno de los narcotraficantes más conocidos del vecino país.

"Se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito. Si se reunió físicamente cara a cara con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”, aseguró Noboa.

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El mandatario ecuatoriano lanzó duras críticas al colombiano en esa conversación. “Él dice que los criminales, los delincuentes y los que siembran coca lo hacen, básicamente, por necesidad. Él y su gobierno les han entregado documentos oficiales colombianos a los ecuatorianos más buscados para que puedan tener libertad en otros países. Así que yo creo que el que está que baila merengue con la mafia es él, no nosotros. Nosotros venimos luchando contra la mafia y ya incluso la mafia me ha tratado de matar varias veces en estos años que llevamos de conflicto armado interno y en esta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, aseguró el primer mandatario ecuatoriano. Por cuenta de eso, Petro anunció que denunciará penalmente a Noboa.