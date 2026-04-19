Gustavo Petro anuncia demanda penal contra Daniel Noboa, tras la entrevista del presidente de Ecuador con SEMANA

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó de nuevo a la entrevista de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, con SEMANA, en donde no solo habló de la crisis diplomática entre ambos países, sino que también mencionó la polémica visita del jefe de Estado colombiano a Manta.

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El presidente de Ecuador reveló en medio de la entrevista que se está adelantando una investigación para esclarecer qué hizo Gustavo Petro en la ciudad de Manta, luego de la polémica por una supuesta cita con personas cercanas a alias Fito, uno de los narcotraficantes más conocidos del vecino país.

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2025 cuando Petro viajó a Quito para la posesión de Noboa como presidente. Tras los actos protocolarios, el mandatario colombiano llegó a la ciudad costera, que para ese entonces estaba bajo el control de Los Choneros, y allí permaneció varios días.

El presidente de Ecuador se refirió a este episodio. Lo hizo cuando se le indagó por las acusaciones que ha hecho Petro sobre las visitas de Álvaro Uribe a ese país. La versión del presidente colombiano es que la imposición de aranceles por parte de Noboa tendría relación con una visita de Uribe.

“Simplemente, no. El expresidente Uribe fue a una conferencia en una universidad. Él visita mucho (Ecuador), especialmente Guayaquil, y estuvo ahí. Yo ni siquiera lo vi personalmente, no tuve ninguna reunión con él”, manifestó Noboa en SEMANA.

Y agregó: “En cambio, (Petro) cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (...). Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”.

Petro le respondió este sábado a Daniel Noboa y aseguró que “no conozco al tal Fito ni a sus amigos” y que solo ha ido a Ecuador “para asistir a la posesión de sus presidentes”.

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“A Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana que es asesina y narcotraficante", manifestó el presidente en un mensaje en su cuenta de X.

Sin embargo, este domingo el mandatario colombiano aseguró, en un nuevo mensaje publicado en su cuenta de X, que decidió “demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”.

“El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el Ejército ecuatoriano en todo momento, día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fui el día de sus posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente del Ecuador”, señaló Petro.

Petro explicó que durante su estadía en la ciudad de Manta también estuvo acompañado por la escolta de la Fuerza Pública colombiana, quienes “pueden declarar bajo gravedad de juramento y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro”.

El mandatario colombiano se cuestionó si “ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros” y aseguró que la ciudad costera de Manta “es un lugar hermoso que vale la pena conocer”.

“Al lugar donde estuve llegó la prensa colombiana y no encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico, solo una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar”, insistió Petro en su mensaje.

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Además, aseguró que publicará “la lista de ecuatorianos extraditados por mí mismo a diferentes países y capturados en Colombia para que no quede duda de nuestra actividad”.

Finalmente, señaló: “Hay una orden de una oficina extranjera en Ecuador y Colombia y de la oposición colombiana de Uribe contra mí, tal como paso con el lobby que hicieron en la oficina de Marco Rubio y las oficinas de la extrema derecha en la Florida”.

“Las grabaciones de las autoridades ecuatorianas son claras en la orden que han recibido, según ellos, del departamento de Estado, para conseguir bandidos que me acusen. En eso están para poder aprobar mi permanencia en la lista Ofac, en la que arbitrariamente me metieron. Noboa les hace caso y recibe órdenes y recibe a la oposición dirigida por Uribe con la que confabula la interferencia en las elecciones para darle una mano a sus amigotes de negocios en el uribismo”, dijo también Petro este sábado.

Vea la entrevista completa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa: