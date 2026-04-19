Daniel Noboa, presidente de Ecuador, enciende la polémica por menciones sobre Gustavo Petro: las 10 frases más impactantes que dio a SEMANA

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, atendió una entrevista en SEMANA que ha dado de qué hablar en la región por las acusaciones sobre Gustavo Petro: rechazó sus políticas, criticó su estrategia de seguridad, informó que hay una investigación sobre una polémica visita que habría hecho en ese país y detalló que habría hablado con personas que tendrían nexos con alias Fito, el narcotráfico más conocido de ese territorio que hoy rinde cuentas ante la justicia de Estados Unidos.

1. ¿Guerra comercial?

Él empezó diciendo que no hay una guerra comercial, citando los aranceles que se han impuesto desde Quito y Bogotá: “No se les ha declarado la guerra a los colombianos. Se le ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia; se le ha declarado la guerra a la delincuencia organizada, al contrabando y a la minería ilegal”.

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2. Problemas en la frontera

El jefe de Estado del vecino país contó que hubo varias conversaciones con el presidente Gustavo Petro sobre cómo trabajar juntos y derrotar al narcotráfico, pero que no se logró: “Nunca se cumplió de la otra parte (en referencia a Petro). Entonces, a nosotros nos toca gastar el doble y nos cuesta 400 millones de dólares más al año tener a nuestras fuerzas armadas posicionadas en la frontera, especialmente en la zona de Putumayo, que es bastante amplia, bastante compleja de cubrir y donde teníamos mucha violencia”.

3. ¿Qué piensa de Petro?

Frente a la pregunta de qué piensa del mandatario de los colombianos, esto mencionó Noboa: “Creo que está equivocado en muchas cosas. Respetando la soberanía colombiana, creo que él ha cometido muchos errores y sus matemáticas petristas son muy diferentes a las matemáticas del resto del mundo. Eso vuelve complicado explicar también la parte económica”.

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Presidencia/Getty Images

4. Jorge Glas y la posición de Petro

Una de las posiciones más férreas tiene que ver con las declaraciones que ha dado Petro sobre Jorge Glas, a quien califica como un preso político: “Es muy grave, porque el país entero conoce los crímenes que ha cometido el exvicepresidente Glas. Él no fue juzgado durante este gobierno, fue en gobiernos anteriores, y sigue cumpliendo una sentencia. Nosotros hemos heredado ese problema. Él no es un preso político, es un político preso por casos de corrupción”.

5. La paz total

La paz total también fue un tema de conversación, donde Noboa mostró una clara oposición a las negociaciones que adelanta la Casa de Nariño con las estructuras criminales: “No estoy de acuerdo tampoco con esa política de que lo único que hay que hacer para eliminar un acto ilícito es quitarle la ‘i’. Con un acto ilícito o un crimen que se comete, se afecta a otro ciudadano, a otra persona, a otra familia, incluso al Estado de derecho. Hay que ser duro con la delincuencia y el narcoterrorismo, que se han refugiado en una retórica bien cargada de ideología en los últimos años, especialmente, y que buscan de alguna manera tener impunidad”.

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6. Elecciones en Colombia

El presidente de Ecuador se aventuró a comentar sobre el futuro electoral de Colombia, mostrando algunas preferencias. Sobre con quién le gustaría trabajar, él agregó: “Tiene que ser dura, estar abierta, debe tener el mismo compromiso que yo tengo con los ecuatorianos. (…). Tengo una buena relación con Paloma (Valencia), con Abelardo (de la Espriella), con los dos tengo una buena relación, así que creo que los dos tienen buenas intenciones. Vamos a ver al final qué deciden los colombianos, porque eso tiene que ser una decisión de los colombianos”.

7. Iván Cepeda

De igual manera, sentó su postura sobre Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico: “Si me preguntas si las cosas van a cambiar con (Iván) Cepeda, lo dudo, porque viene incluso con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro. Con Petro, te puedo decir que tengo una relación personal de amigos. La gran mayoría de las veces se dispara, pero tenemos una buena conversación”.

8. Álvaro Uribe y Manta

Álvaro Uribe también fue motivo de conversación, pues Petro ha dicho que ha tenido influencia en la imposición de los aranceles por parte del gobierno ecuatoriano, y citó reuniones en Guayaquil: “Simplemente, no. El expresidente Uribe fue a una conferencia en una universidad. Él visita mucho (Ecuador), especialmente Guayaquil, y estuvo ahí. Yo ni siquiera lo vi personalmente, no tuve ninguna reunión con él. En cambio, (Petro) cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (...) Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”.

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9. ¿Qué pasó en Manta?

Sobre Manta, el polémico viaje de Petro el año pasado, Noboa dijo: “Eso es parte de una investigación. Se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito. Si se reunió físicamente cara a cara con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”.

10. La lista Ofac

Finalmente, el presidente de Ecuador se pronunció sobre la inclusión de Gustavo Petro en la lista Ofac: “Alguna información han de tener. No soy el que determina la lista; esa lista es con base en una investigación que tienen sus departamentos de inteligencia. Si está en esa lista, es muy grave y es muy grave para Colombia. Esperemos que el próximo Gobierno, quien esté al mando, no esté en esa lista y que Colombia pueda tener un futuro mejor”.

Vea la entrevista completa con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa: