Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habló en exclusiva con SEMANA de la crisis con Colombia: “Quien está que baila merengue con la mafia es Gustavo Petro”

SEMANA: Presidente Noboa, desde febrero en Colombia se habla de una guerra comercial con Ecuador. ¿Cuál es su opinión al respecto?

DANIEL NOBOA: Es un gusto informarles al pueblo colombiano y al pueblo ecuatoriano la situación real y cuáles son las cosas que están pasando. Yo no uso el término de guerra comercial, porque no se les ha declarado la guerra a los colombianos. Se les ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia; se les ha declarado la guerra a la delincuencia organizada, al contrabando y a la minería ilegal. Hubo varias conversaciones con el presidente Petro sobre cómo debíamos trabajar juntos y sobre una presencia militar fuerte en la frontera. Nunca se cumplió de la otra parte (en referencia a Petro). Entonces, a nosotros nos toca gastar el doble y nos cuesta 400 millones de dólares más al año tener a nuestras fuerzas armadas posicionadas en la frontera, especialmente en la zona de Putumayo, que es bastante amplia, bastante compleja de cubrir y donde teníamos mucha violencia.

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SEMANA: ¿Qué piensa usted del presidente Petro?

D.N.: Creo que está equivocado en muchas cosas. Respetando la soberanía colombiana, creo que él ha cometido muchos errores y sus matemáticas petristas son muy diferentes a las matemáticas del resto del mundo. Eso vuelve complicado explicar también la parte económica.

SEMANA: Más allá de esa opinión que tiene del presidente Petro, ¿por qué se deterioraron las relaciones entre los dos países? ¿Cuál fue el detonante?

D.N.: El no cumplir. En primer lugar, en 2024 tuvimos una crisis energética y en Colombia nos vendieron la electricidad, en promedio, a cerca de 30 centavos el kilovatio hora, cuando nosotros en 2017, en el gobierno del presidente Iván Duque, cuando hubo una crisis energética en Colombia, les vendimos la electricidad a 1,6 centavos el kilovatio hora. Hay que dejar esta parte bastante clara. Una cosa es trabajar entre naciones y tener una tarifa para ayudarse entre sí y otra cosa es golpear de esta manera. En segundo lugar, hablando netamente de la balanza comercial, Colombia es nuestro peor socio a nivel mundial: tenemos un déficit de 1.200 millones de dólares con un comercio total de 2.100 millones de dólares. Eso afecta al empleo ecuatoriano, la salida de dólares de Ecuador, y ha ido incrementándose en los últimos años. Asimismo, en la parte de seguridad siempre hubo cooperación entre el Gobierno colombiano y el ecuatoriano y entre las Fuerzas Armadas colombianas, a las cuales respeto mucho, y las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este momento hay muy poco control del otro lado de la frontera. A nosotros nos resulta muy difícil contener la violencia, contener cargamentos de droga y contener la presencia de guerrillas en la frontera, que la cruzan incluso. Muchos de estos elementos vienen siendo discutidos en los últimos años con el presidente Petro, con quien tenía una buena relación. Él primero dice que yo lo odio, y yo no lo odio. Hasta lo he invitado a Galápagos, a que venga a pasarla bien. Después dice que le tengo miedo, o sea, yo no le tengo miedo en absoluto. Me ha tocado sentarme al lado del presidente Petro, pararme al lado de él en todos los eventos internacionales. Así que no se trata de algo personal. Se trata de algo muy puntual, que es el tema de la seguridad en conjunto con la afectación económica que eso trae.

“No se trata de algo personal. Se trata de algo muy puntual, que es el tema de la seguridad en conjunto con la afectación económica que eso trae”, dijo el presidente Daniel Noboa. Foto: PRESIDENCIA

SEMANA: El presidente Petro calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. ¿Por qué esas declaraciones causaron tanta molestia en su Gobierno?

D.N.: Es muy grave, porque el país entero conoce los crímenes que ha cometido el exvicepresidente Glas. Él no fue juzgado durante este gobierno, fue en gobiernos anteriores, y sigue cumpliendo una sentencia. Nosotros hemos heredado ese problema. Él no es un preso político, es un político preso por casos de corrupción.

SEMANA: Usted dice que el Gobierno de Gustavo Petro no está haciendo lo suficiente contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada en la frontera con Ecuador. ¿Por qué? ¿Qué no se ha hecho?

D.N.: Ha retirado a varias tropas del Ejército que estuvieron por años, especialmente en la zona de Putumayo y Nariño. Las retiró. Hay un área en la cual, básicamente, la guerrilla controla el territorio. Aparte, se ha descontrolado la siembra de coca. Estamos en récord de hectáreas y eso afecta directamente a Ecuador. ¿Por qué? Porque de ahí cruzan la frontera, en manos de guerrilleros y narcotraficantes, y se busca la salida por medio de puertos ecuatorianos. Entonces, se ha dejado esa zona totalmente desprotegida, y nosotros debemos proteger nuestra frontera.

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SEMANA: El presidente Petro dijo que usted le está entregando la frontera a la mafia. ¿Qué le responde?

D.N.: A ver, él acaba de declarar gestor de paz a uno de los hombres más buscados. Él dice que los criminales, los delincuentes y los que siembran coca lo hacen, básicamente, por necesidad. Él y su Gobierno les han entregado documentos oficiales colombianos a los ecuatorianos más buscados para que puedan tener libertad en otros países. Así que yo creo que el que está que baila merengue con la mafia es él, no nosotros. Nosotros venimos luchando contra la mafia y ya incluso la mafia me ha tratado de matar varias veces en estos años que llevamos de conflicto armado interno y en esta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

“Colombia es nuestro peor socio a nivel mundial: tenemos un déficit de 1.200 millones de dólares con un comercio total de 2.100 millones de dólares”, dijo el presidente Noboa. Y agregó: “Nos resulta muy difícil contener la violencia, contener cargamentos de droga y contener la presencia de guerrillas”. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

SEMANA: Una de las principales apuestas del presidente Petro es la paz total. ¿Qué opinión tiene de esa política?

D.N.: No estoy de acuerdo tampoco con esa política de que lo único que hay que hacer para eliminar un acto ilícito es quitarle la ‘i’. Con un acto ilícito o un crimen que se comete, se afecta a otro ciudadano, a otra persona, a otra familia, incluso al Estado de derecho. Hay que ser duro con la delincuencia y el narcoterrorismo, que se han refugiado en una retórica bien cargada de ideología en los últimos años, especialmente, y que buscan de alguna manera tener impunidad.

SEMANA: ¿Cree que Petro les ha hecho mal a Colombia y a Ecuador durante su mandato?

D.N.: No está en mí calificar. Lo que puedo decir es que los colombianos, y en plena democracia, van a poder decidir muy pronto si quieren seguir con esa línea del presidente Petro, o si quieren buscar a un presidente o a una presidenta que luche contra la delincuencia, el narcotráfico, que fomente el empleo, que genere paz, justicia y dignidad. Creo que las declaraciones y cierto accionar y ambigüedad del presidente Petro sí han afectado bastante a Colombia, y más a Colombia que a Ecuador. Afecta a los colombianos. Esta discusión entre naciones afecta a la industria colombiana, especialmente a la zona de Cali, afecta el empleo colombiano. Existen sinergias entre los dos países que, en una sentada en una hora, se pueden resolver. Pero todo se sale de lo práctico, de lo pragmático, y se empieza a hablar de ideología. Nos dice que somos antiprogresistas, que somos la ultraderecha. Ese es el discurso del siglo pasado. Ahora los jóvenes colombianos y ecuatorianos quieren paz, empleo, vivir mejor, tener servicios de calidad, una vida digna. Debemos caminar hacia eso y no quedarnos en discusiones del siglo pasado.

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SEMANA: ¿Con quién le gustaría trabajar de la mano en el próximo Gobierno en Colombia? ¿Cómo debería ser esa persona?

D.N.: Tiene que ser dura, estar abierta, debe tener el mismo compromiso que yo tengo con los ecuatorianos. Hay que ser duro, ordenado, hay que respetar el Estado de derecho, pero también hay que tener empatía, porque tenemos mucha gente que tiene serias necesidades en nuestros países y necesita salir adelante. Requieren servicios, oportunidades, créditos. El colombiano es muy emprendedor. Se necesita un sistema de educación que les pueda dar oportunidades reales a los jóvenes colombianos, o sea, que no estudien por estudiar, sino que estudien para conseguir un empleo adecuado, que exista un plan nacional hacia el progreso y un rechazo nacional hacia el crimen y el narcotráfico.Tengo una buena relación con Paloma (Valencia), con Abelardo (de la Espriella), con los dos tengo una buena relación, así que creo que los dos tienen buenas intenciones. Vamos a ver al final qué deciden los colombianos, porque eso tiene que ser una decisión de los colombianos.

Supuesta bomba caída en territorio colombiano que fue denunciada por el gobierno Petro como un actuar desde Ecuador. Foto: AFP

SEMANA: ¿Pero tiene una preferencia?

D.N.: La verdad, no tengo que escoger. Al final, respetaré la decisión de los colombianos y trabajaré de la mano con cualquier presidente, pues que sea alguno de esos dos. Si me preguntas si las cosas van a cambiar con (Iván) Cepeda, lo dudo, porque viene incluso con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro. Con Petro, te puedo decir que tengo una relación personal de amigos. La gran mayoría de las veces se dispara, pero tenemos una buena conversación.

SEMANA: El presidente Petro le pidió a Donald Trump que medie en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. ¿Está de acuerdo con eso?

D.N.: Sin ningún problema y no necesitamos una gran mediación. O sea, es cuestión de “a ver, hermano, vamos a tener verdadera solidaridad energética, verdadera solidaridad económica y verdadera solidaridad en seguridad”. Perfecto, eso en cinco minutos se arregla. Nosotros ya enviamos nuestra hoja con los puntos específicos, de los cuales muchos ya habían sido acordados en los últimos dos años, pero le daban largas y largas y largas, y al final nunca cedieron nada. Todo viene hablándose desde hace más de dos años.

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SEMANA: ¿Alguna vez ha conversado con Trump sobre esa falta de cooperación de Petro?

D.N.: Sí, pero también, como buenos políticos, se contienen, se limitan a decirme: “You have a difficult neighbor (tienes un vecino difícil)”.

El presidente Noboa, en diálogo con Juan David Cardozo, periodista de SEMANA, señaló: “(Petro) nos dice que somos antiprogresistas, que somos la ultraderecha. Ese es el discurso del siglo pasado”. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Busca establecer un diálogo directo con el presidente Petro o, por el contrario, cree que esa relación ya llegó a un punto de no retorno?

D.N.: Acá no hay más diálogo que tener. Es, simplemente, “se acuerda lo que ya se habló”. ¿Sí o no? Sí. Perfecto, resuelto el problema. Pero de ahí a que nos sentemos a hablar, que él me hable, pues, del unicornio azul y yo del libre mercado, y que hablemos de Diomedes y yo le hable de Julio Jaramillo, pues eso no. No es necesario. Es cuestión de decidir y ya.

SEMANA: ¿Estaría de acuerdo con que Estados Unidos bombardee campamentos de narcotraficantes en territorio colombiano? Si es así, ¿prestaría apoyo para eso?

D.N.: Tiene que haber cooperación con Fuerzas Armadas locales en cada operación de este tipo. Eso es lo que estamos haciendo en Ecuador. Estamos teniendo operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero lideradas por las Fuerzas Armadas locales. Eso respeta la soberanía, pero al mismo tiempo fomenta la cooperación.

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SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre el expresidente Álvaro Uribe?

D.N.: Es una gran persona. Lo conozco personalmente y le tengo muchísimo respeto y cariño.

“Estamos teniendo operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero lideradas por las Fuerzas Armadas locales”. Foto: AFP

SEMANA: El presidente Petro dice que Ecuador le impuso nuevos aranceles a Colombia y que en eso tuvo que ver precisamente una visita de Uribe a su país. ¿Qué responde ante esa afirmación?

D.N.: Simplemente, no. El expresidente Uribe fue a una conferencia en una universidad. Él visita mucho (Ecuador), especialmente Guayaquil, y estuvo ahí. Yo ni siquiera lo vi personalmente, no tuve ninguna reunión con él. En cambio, (Petro) cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (...) Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace.

SEMANA: Sobre esa visita de Petro a Manta, ¿tiene información de si se reunió con integrantes de grupos armados ilegales o con alias Fito? Ha habido mucha información no confirmada al respecto.

D.N.: Eso es parte de una investigación. Se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito. Si se reunió físicamente cara a cara con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona.

Noboa mostró su preocupación por la situación en la frontera de Ecuador con Colombia. Foto: AFP

SEMANA: El Gobierno Petro culpa a Ecuador de la crisis entre los dos países y ha dicho que ustedes incluso han cancelado reuniones con la canciller.

D.N.: Los puntos ya están sobre la mesa. Si no quieren aceptar, no quieren cooperar, no quieren hacerlo, eso no requiere 40 reuniones más. Ya es una posición que está en contra de la solidaridad energética, en seguridad y al mismo tiempo económica. En lo económico, Ecuador es un gran cliente para Colombia. Colombia tiene un superávit comercial con Ecuador de casi 1.200 millones de dólares. Pero también en temas básicos y sencillos, de sentido común, uno no insulta a uno de sus mejores clientes; uno busca de qué manera puede sostener esa misma relación.

SEMANA: El presidente Petro fue incluido por Estados Unidos en la Lista Ofac o Clinton, como es conocida. ¿Cuál es su opinión al respecto?

D.N.: Alguna información han de tener. No soy el que determina la lista; esa lista es con base en una investigación que tienen sus departamentos de inteligencia. Si está en esa lista, es muy grave y es muy grave para Colombia. Esperemos que el próximo Gobierno, quien esté al mando, no esté en esa lista y que Colombia pueda tener un futuro mejor.