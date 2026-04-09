El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió al trino del presidente Gustavo Petro en el que califica como una “monstruosidad” las nuevas medidas arancelarias del gobierno ecuatoriano.

“Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo. Desde que tomamos esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33 %”, dice el mensaje publicado en redes sociales.

“En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, dijo Nobo", dijo.

Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo.



Desde que tomamos esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%. En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) April 10, 2026

Más temprano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la medida tomada por el gobierno de Noboa de elevar del 50% al 200% los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir de Mayo.

“Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza”, dijo Petro.

Petro reacciona a subida de aranceles de Ecuador y anuncia salida de Colombia del Pacto Andino: “Una monstruosidad”

El pasado miércoles, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que Petro calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

El alza de los aranceles se da “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”, señaló el Ministerio de Producción ecuatoriano en un comunicado.

Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí.



La canciller debe iniciar el paso en el mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza. https://t.co/DSm9DwQ1Tm — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2026

Los dos países sostienen desde febrero una guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. La tasa, que Ecuador llama de “seguridad”, pasó del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo.

La decisión del gobierno de Daniel Noboa “significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí”, agregó Petro, que considera necesario que su país apunte a unirse plenamente al Mercosur, un bloque comercial sudamericano del cual Colombia es Estado asociado.

Luego, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, dijo en X que “romper con la Comunidad Andina debilita décadas de integración”.

Gusatvo Petro arremetió contra la decisión del presidente Daniel Noboa Foto: Presidencia / AP

“Más que fracturar, América Latina necesita hoy unidad, diálogo y visión compartida para enfrentar sus desafíos comunes”, agregó.

Ecuador alega que el impuesto es necesario porque debe invertir alrededor de 400 millones de dólares adicionales para cuidar la frontera común de unos 600 kilómetros. En la zona operan grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas.