Estos son los productos que podrían llegar a Estados Unidos por la imposición de aranceles del 50% por parte de Ecuador

La imposición de aranceles por parte de Ecuador a los productos provenientes de Colombia ha generado dificultades para los comercios y empresas del país que buscan llevar sus servicios a los mercados internacionales.

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AmCham Colombia llevó a cabo un estudio en el cual señaló las oportunidades para que las empresas colombianas que venden productos a Ecuador redireccionen hacia Estados Unidos.

Más de 2.000 productos podrían tener una oportunidad comercial en Estados Unidos. Foto: Getty Images

“Estos productos hacen parte de una canasta de productos caracterizada por contar con historial de exportación, cumplimiento regulatorio y canales comerciales ya establecidos en el mercado estadounidense”, señaló el informe.

En el informe se destaca que los principales productos que ya cuentan con historial de importación y podrían tener un mayor espacio en el mercado norteamericano son:

Manufacturas

Artículos de plástico

Muebles de metal para oficinas

Baldosas

Losas para pavimentos

Botellas de plástico

Policloruro de vinilo

Bolsas de polímeros de etileno

Cuadernos

Tapas de plástico

Libros

Bienes agroindustriales

Artículos de confitería sin cacao

Preparaciones alimenticias

Caña de azúcar con aromatizante

Extractos y concentrados de café

Preparaciones para alimentos de animales

Aceite de palma

Productos de panadería

Margarina

Chocolates

Alimentos para perros y gatos

Galletas dulces

Cerveza de malta

Harina de maíz

Preparaciones para salsas

Además, el análisis señala la existencia de 905 productos con oportunidades reales en el mercado de Estados Unidos, los cuales se agrupan dentro de una canasta alternativa. Estos corresponden a bienes que ya son importados por ese país desde otros proveedores internacionales, pero en los que Colombia todavía no cuenta con una presencia significativa.

Aunque la demanda está comprobada, su acceso implica cumplir ciertos requisitos, como la obtención de certificaciones, el acatamiento de normas sanitarias y fitosanitarias, y la consolidación de relaciones comerciales con importadores y distribuidores.

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Dentro de esta categoría se incluyen productos como energía eléctrica, dentífricos, tubos sin soldadura de hierro o acero utilizados en entubación o producción, atún de aleta amarilla congelado, medicamentos con antibióticos, herbicidas, chasis para tractores y otros vehículos, lavadoras, aceite de soya, levaduras vivas, medicamentos con contenido hormonal, fertilizantes nitrogenados de origen mineral o químico, y metionina, entre otros.

Diversos productos ya cuentan con historial de importación en Estados Unidos. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

“Si bien estas oportunidades representan una alternativa clara de diversificación exportadora, su materialización no es homogénea y dependerá de factores como la estructura empresarial, las estrategias de multinacionales instaladas en el país, los costos logísticos y la disponibilidad de canales comerciales. No obstante, el fortalecimiento de estas capacidades podría permitir a Colombia consolidar su posición en el mercado estadounidense y mitigar los efectos de cambios en otros destinos regionales”, puntualizó la AmCham Colombia.