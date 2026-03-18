Inversión de EE. UU. en Colombia cayó 38%: la alerta que hace AmCham tras las cifras

La inversión extranjera proveniente de Estados Unidos, que es una de las más importantes para el país, registró una caída alarmante según el último reporte entregado por el Banco de la República. La baja fue del 38% durante el 2025, lo que significa que este flujo de capital pasó de $5.410 millones de dólares en 2024 a apenas unos 3.375 millones de dólares en 2025, evidenciando una fuerte reducción.

La situación, sin duda alguna, produjo varias reacciones en el sector empresarial, dados los efectos en la confianza y estabilidad del entorno económico del país, que se podría ver duramente afectado tras la situación.

Esta es la alerta que hizo AmCham. Foto: 123RF

Ante este panorama alarmante, la Cámara de Comercio Colomboamericana, en cabeza de su presidenta María Claudia Lacouture, aseguró que las cifras registradas son una alerta sobre el comportamiento de la economía a nivel nacional, que se ve afectada por algunas decisiones del Gobierno Nacional.

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“La reducción de 38% en la inversión de Estados Unidos en Colombia durante 2025 es una alerta que no admite lecturas complacientes. Cuando el principal inversionista del país reduce de esa manera su exposición, lo que está en juego no es solo el flujo de capital, sino la percepción internacional sobre la estabilidad y confiabilidad del entorno colombiano”, indicó la directiva.

María Claudia Lacouture Presidenta de Amcham. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Aseguró además que Colombia mantiene ventajas evidentes para atraer inversión, pero las está neutralizando con señales de incertidumbre regulatoria y fiscal. De otro lado, indica que el problema no es de potencial, sino de predictibilidad y responsabilidad. “Sin predictibilidad no hay inversión sostenible de largo plazo”, indicó.

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A nivel general, la inversión extranjera directa en el país también tuvo el peor arranque para un primer bimestre desde 2021, pues para este periodo la cifra cayó cerca de 18%.

Se indica además que van 22 meses consecutivos en los que las remesas superaron el flujo de la inversión extranjera directa.