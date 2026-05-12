Dólar subió este martes en la Bolsa: precio oficial del 12 de mayo

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

A pesar de la pausa en abril, tasas del Banco de la República podrían llegar, al menos, a 12,25 % al cierre del año: Corficolombiana

Para hoy 12 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.777, lo que significó un incremento de $ 18 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.759.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 7, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.770.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.785, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.761. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.775.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.387 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 942,92.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,40 %, llegando a las 98,212 unidades.

La tasa de cambio continúa siendo uno de los indicadores económicos más observados en Colombia. Foto: Banco Unión

Trump quiere suspender impuesto federal a la gasolina en EE. UU. para atenuar precios

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que tiene la intención de suspender el impuesto federal a la gasolina “por un período de tiempo”, un gesto destinado a mitigar el aumento de precios de la energía por la guerra con Irán.

“Vamos a quitar el impuesto a la gasolina por un período de tiempo y cuando la gasolina baje, dejaremos que vuelva gradualmente”, dijo Trump a CBS News.

Suspender este impuesto requiere del Congreso, donde el Partido Republicano tiene una ajustada mayoría en ambas cámaras.

El senador Josh Hawley dijo que presentaría el lunes un proyecto de ley. En la Cámara de Representantes, la republicana Anna Paulina Luna anunció una propuesta similar para “esta semana”.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de mayo

Los impuestos federales estadounidenses sobre la gasolina ascienden a 18,4 centavos por galón de gasolina y 24,4 centavos por galón de diésel, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Los precios de los combustibles en Estados Unidos se han disparado desde que Trump lanzó la guerra contra Irán, con la gasolina y el diésel subiendo ambos alrededor de un 50 % desde finales de febrero.

Este lunes, el precio medio de un galón de gasolina regular (3,8 litros) en Estados Unidos era de 4,52 dólares, y el del diésel de 5,64 dólares, según la federación de clubes de automóviles AAA.

Trump quiere suspender impuesto federal a la gasolina en EE.UU. para atenuar precios. Foto: AP

La suspensión del impuesto federal a los combustibles reduciría esos precios en aproximadamente 4 %.

El conflicto en Oriente Medio bloquea una gran parte de las exportaciones de hidrocarburos desde el Golfo, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.