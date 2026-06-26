¿Quién se quedó con los 600 millones de pesos? Sorpresas y desenlace de la gran final de ‘A otro nivel’

La noche de este viernes 26 de junio de 2026, la producción de Caracol Televisión transmitió el desenlace de su concurso de talento musical A otro nivel.

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En una final inédita disputada bajo el formato de agrupaciones profesionales, el cuarteto masculino The Beat Voice se coronó como el ganador de la temporada, superando en la votación del público al conjunto femenino Cola de Lagarto, en una jornada que cerró con sorpresas contractuales para ambos finalistas.

A diferencia de las ediciones anteriores del programa, que se enfocaban en la competencia de solistas, la temporada 2026 renovó su propuesta al centrarse de manera exclusiva en agrupaciones musicales.

Bajo la conducción de la presentadora paisa Cristina Hurtado, el formato exigió no solo destreza vocal e individual, sino un alto nivel de acoplamiento técnico, liderazgo conjunto y versatilidad escénica.

Durante la gala final, la presentadora anunció que la responsabilidad de elegir al ganador recaería completamente en los televidentes.

Esta determinación modificó la dinámica de las fases previas, cuando el jurado —compuesto por el cantautor peruano Gian Marco, el productor musical Kike Santander y el exponente vallenato Felipe Peláez— estuvo a cargo de evaluar eventos como ’las sacudidas’ y los desafíos en exteriores.

Con la apertura de las votaciones al público, la terna de jueces asumió un rol de acompañamiento en el show de cierre.

La etapa decisiva del certamen enfrentó a dos propuestas con identidades y estilos marcadamente diferenciados:

The Beat Voice: El cuarteto integrado por Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo. A lo largo del concurso, el grupo destacó por el diseño de sus armonías vocales y regularidad técnica. Una de sus presentaciones más reseñadas en la recta final ocurrió en el marco del festival La Solar en Medellín, en el cual interpretaron la pieza Mientras me curo del cora de la artista colombiana Karol G, consolidando su paso a la última fase.

El cuarteto integrado por Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo. A lo largo del concurso, el grupo destacó por el diseño de sus armonías vocales y regularidad técnica. Una de sus presentaciones más reseñadas en la recta final ocurrió en el marco del festival La Solar en Medellín, en el cual interpretaron la pieza de la artista colombiana Karol G, consolidando su paso a la última fase. Cola de Lagarto: La contraparte femenina de la final, conformada por Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano. El grupo basó su rendimiento en la energía escénica y la versatilidad de géneros. Durante su respectiva intervención en el festival La Solar, el cuarteto defendió su cupo finalista con una versión del tema Todos me miran.

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De acuerdo con las condiciones del concurso establecidas por Caracol Televisión, el primer lugar de la competencia se aseguró un incentivo económico de 600 millones de pesos junto con la firma de un contrato artístico con el canal. Tras el cierre de las urnas virtuales y el posterior escrutinio de los votos del público, se anunció formalmente el triunfo de The Beat Voice.

La emisión concluyó con un anuncio imprevisto de la producción. Cristina Hurtado notificó que, pese a obtener el segundo lugar, las integrantes de Cola de Lagarto tampoco se irían con las manos vacías, dado que Caracol Televisión determinó otorgarles un contrato laboral y artístico independiente, extendiendo el beneficio comercial de la temporada a ambos grupos finalistas.