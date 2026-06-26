“Quedamos sin nada”: los terremotos en Venezuela conmovieron a Marcela Reyes, quien recordó cómo sobrevivió al terremoto de Armenia

La DJ y empresaria colombiana Marcela Reyes utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano tras el devastador “doblete sísmico” registrado el pasado miércoles 24 de junio de 2026. A través de sus historias de Instagram, la artista no solo manifestó su consternación por la emergencia, sino que también compartió un relato personal sobre cómo esta situación la conectó con su propia experiencia como sobreviviente del terremoto de Armenia de 1999.

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El evento natural en Venezuela ha dejado un balance preliminar de 920 fallecidos, más de 4.300 heridos y decenas de miles de personas reportadas como desaparecidas. El impacto de la tragedia ha generado múltiples reacciones en el ámbito internacional, incluida la comunidad del entretenimiento en Colombia.

En sus declaraciones, Reyes explicó el impacto emocional que la noticia tuvo en ella debido a los paralelismos con su infancia. “Ahorita que está pasando todo esto del terremoto de Venezuela (...) como que reviví todo eso tan difícil que viví yo en el año 99, 25 de enero, en la ciudad de Armenia, donde perdimos absolutamente todo”, afirmó la DJ.

Reyes, quien tenía entre 8 y 9 años cuando ocurrió el sismo en el Eje Cafetero colombiano, describió las precarias condiciones en las que debió subsistir junto a su familia tras el desastre. “Nos tuvimos que reponer, fue superdifícil. Vivimos como cuatro años en lo que le decían cambuches, en albergues de madera. Primero eran como carpas, luego pasamos a vivir en albergues de madera”, relató, al enfatizar que son vivencias que marcan a una persona de por vida.

Esta no es la primera vez que la empresaria se refiere a este episodio. En octubre de 2021, la artista ya había compartido públicamente los detalles de cómo logró sobrevivir al colapso de la estructura de su vivienda en Armenia, y calificó el hecho como un milagro.

La DJ colombiana anunció que se encuentra gestionando iniciativas concretas para canalizar ayuda humanitaria hacia el vecino país. En sus historias de Instagram, confirmó que está indagando cuáles son los canales más efectivos para realizar aportes y habilitó un enlace en su perfil para que sus seguidores puedan sumarse con donaciones económicas.

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“Me quiero solidarizar y quiero ayudar a nuestros amigos venezolanos. Estoy indagando bien, estoy preparando algo para que lo hagamos esta semana, para que recojamos ayudas”, puntualizó Reyes.

Asimismo, hizo un llamado general a la empatía frente a los desastres naturales y señaló que “nadie está exento de una calamidad personal, de un terremoto, de un maremoto”.

La artista concluyó asegurando que, durante el transcurso de la semana, informará a su comunidad los puntos de encuentro para coordinar el envío de las ayudas recolectadas a las familias damnificadas en la zona central y costera de Venezuela.