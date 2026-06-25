Gaby Spanic rompe en llanto tras sismos en Venezuela y lanza dura crítica: “Importa más el fútbol”

La actriz venezolana Gaby Spanic expresó públicamente su consternación y solicitó el apoyo de la comunidad internacional luego del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. A través de sus redes sociales, la intérprete radicada en México detalló el impacto emocional de la tragedia y advirtió sobre las dificultades logísticas que enfrenta su país natal para atender la emergencia.

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Gaby Spanic, reconocida internacionalmente por su trayectoria en producciones de la televisión hispana como La usurpadora y Tierra de pasiones, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de mensajes a través de sus historias de Instagram donde se mostró visiblemente afectada. La actriz de 52 años reveló que ha mantenido contacto constante con compatriotas en las zonas afectadas, confirmando que varios de sus allegados sufrieron la pérdida de sus hogares.

“Hoy ha sido un día muy difícil. Muchos amigos se quedaron sin hogar, se cayeron edificios. Ha sido un desastre natural muy fuerte”, manifestó la artista en sus declaraciones digitales.

Durante su intervención, Spanic hizo énfasis en las limitaciones que, a su juicio, presenta el sistema de emergencias venezolano para responder a un desastre de esta magnitud. “Les pido a todos los países del mundo que ayuden a mi país enviando ayuda económica, ambulancias, medicamentos y equipos de rescate, porque lo que ha pasado ha sido terrible y no hay capacidad para atender a tanta gente inocente”, afirmó, añadiendo que la nación no se encuentra preparada estructuralmente para este tipo de contingencias.

En su pronunciamiento, la actriz también hizo una crítica hacia la priorización de la agenda informativa y el interés global, sugiriendo que la atención pública se encuentra focalizada en el Mundial de Fútbol 2026.

“En muchas partes del mundo es más importante el fútbol”, señaló Spanic, quien además aprovechó el espacio para referirse además a las dificultades que afronta la migración venezolana en el exterior, mencionando problemáticas como la xenofobia y la falta de equidad.

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El fenómeno meteorológico y geológico, descrito preliminarmente como un “doblete sísmico”, consistió en dos movimientos telúricos de magnitudes 7,5 y 7,2 registrados de manera consecutiva con una diferencia de 39 segundos, afectando diversas regiones del país, incluyendo el área metropolitana de Caracas.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este jueves 25 de junio por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, la cifra de víctimas mortales asciende a 235 personas, mientras que el número de heridos se sitúa en 1.520. Las autoridades gubernamentales indicaron que los cuerpos de socorro y rescate continúan desplegados en los puntos de mayor impacto, por lo que el balance de daños humanos e infraestructura podría modificarse en las próximas horas.