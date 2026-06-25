Imagen sobre el terremoto en Venezuela está creando pánico por mala interpretación: experto aclara en SEMANA la desinformación

Las horas posteriores a los dos fuertes terremotos registrados en Venezuela no solo han estado marcadas por las labores de atención de la emergencia, sino por la circulación masiva de información falsa en redes sociales.

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Una de las publicaciones más compartidas muestra un mapa que relaciona los movimientos telúricos de Venezuela con una supuesta “activación del Cinturón de Fuego del Pacífico”, una afirmación que ha despertado preocupación entre miles de usuarios.

Sin embargo, el área de comunicación de Gestión del Riesgo de Cali, en conversación con SEMANA, advierte que este tipo de contenidos carece de sustento científico y contribuye a generar pánico en un momento de alta sensibilidad.

La imagen malinterpretada que ha creado pánico

La imagen viral muestra varios sismos en el mundo que, efectivamente, sí ocurrieron, y lo hicieron en un lapso de aproximadamente 24 horas entre el miércoles 24 y el jueves 25 de junio de 2026 (por diferencia horaria).

Los sismos enseñados en el mapa corresponden a Venezuela con los dos eventos de magnitud 7.5 y 7.2, Japón con 6.9, Estados Unidos (California) con 5.6, Nueva Guinea con 5.1 y Filipinas con 4.9.

La imagen no es falsa; lo incorrecto es la interpretación que miles de usuarios le han dado. Foto: Redes Sociales - A.P.I.

De esos territorios, Estados Unidos, Japón, Filipinas y Nueva Guinea sí hacen parte del conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, una región geológica considerada la más activa del mundo, que marca límites entre placas tectónicas y que en el mapa se muestra como una línea roja al borde de continentes.

Por el contrario, Venezuela no hace parte de esa zona geológica y es evidente al ver que los dos puntos, que marcan los dos eventos sísmicos del 24 de junio en ese país, están lejos de esa línea roja.

Entonces, la imagen es verídica al mostrar movimientos sísmicos, pero su interpretación es errónea y la información que creó tergiversa los hechos.

El problema es que esta desinformación ha sido compartida ampliamente a través de las redes sociales, al igual que en cadenas de chats, sugiriendo que los eventos sísmicos mostrados implican una peligrosa “activación del Cinturón de Fuego”.

Para acabar esos rumores, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, le explicó a SEMANA por qué esa interpretación es incorrecta.

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¿Por qué el terremoto de Venezuela no está relacionado con el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Ricardo Peñuela explicó que el Cinturón de Fuego del Pacífico corresponde únicamente al límite de placas tectónicas que rodean el océano Pacífico, donde una placa oceánica se introduce por debajo de una placa continental, fenómeno conocido como subducción y que genera una elevada actividad sísmica.

“El Cinturón de Fuego del Pacífico solo hace alusión al límite de placas tectónicas que se encuentran en el océano Pacífico, donde la placa oceánica se introduce bajo la continental generando una alta cantidad de eventos sísmicos”, señaló.

Venezuela no hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Foto: Getty Images

El funcionario fue enfático en que Venezuela no hace parte de esa zona geológica. En cambio, el país se encuentra bajo la influencia de la interacción entre la placa del Caribe y la placa Suramericana, además de los sistemas de fallas que se forman como consecuencia de ese movimiento tectónico.

“Aunque la dinámica sísmica hacia esta zona es menor, sí tiene potencial de generar sismos importantes, tal como sucedió ayer”, agregó.

¿Qué es un doblete sísmico y por qué ocurrió en Venezuela?

El terremoto registrado en Venezuela llamó la atención de la comunidad científica debido a que estuvo conformado por dos movimientos telúricos de gran magnitud ocurridos con pocos segundos de diferencia, un fenómeno conocido como “doblete sísmico”.

De acuerdo con Ricardo Peñuela, “un doblete sísmico ocurre cuando dos terremotos de magnitud similar ocurren casi en el mismo lugar y con muy poco tiempo. No es una réplica; ambos sismos representan un evento principal”.

Dos terremotos principales ocurrieron en segundos: así se explica el fenómeno. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

El funcionario añadió que este comportamiento obedece a la manera como se libera y redistribuye la energía acumulada en las fallas geológicas.

“Ocurre cuando la energía liberada por el primer sismo transfiere presión a una zona que también está al límite de su resistencia, es decir, que presenta acumulación de energía, desencadenando otro evento”, precisó.

El llamado de las autoridades: prepararse sin caer en la desinformación

Mientras las autoridades reiteran la importancia de no difundir información sin verificar, también recuerdan que la preparación frente a los desastres naturales es una medida recomendable para cualquier ciudadano, independientemente de que exista o no una emergencia en curso.

En ese sentido, Peñuela recordó que contar con un maletín de emergencias puede marcar la diferencia durante las primeras horas posteriores a un desastre.

Entre los elementos básicos recomendados se encuentran:

Un silbato

Una linterna

Una muda de ropa y abrigo

Elementos de aseo personal

Medicamentos formulados

Agua potable

Alimentos no perecederos

Un radio AM/FM

Un botiquín

Una lista con números de emergencia y familiares de apoyo

Copias de los documentos personales