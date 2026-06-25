El mundo envía mensaje de apoyo a Venezuela tras fuerte terremoto: Países enviarán ayuda y personal de rescarte

Estados Unidos y numerosos países de todo el mundo, especialmente de América Latina, ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de los dos potentes terremotos que causaron hasta el momento más de 160 muertos y cientos de heridos.

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Rescatistas especializados y certificados por el sistema ONU se encuentran ya en camino a Venezuela para ayudar en la búsqueda de supervivientes y víctimas de los dos potentes terremotos que sufrió el país, indicó este jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país, a unos 40 minutos de la capital, Caracas, que también experimentó daños.

Estos son las reacciones principales alrededor del mundo:

- Estados Unidos -

“Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

“¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos”, agregó.

Siguiendo las órdenes de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente en la red social X que Washington “está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”.

The United States extends our deepest condolences to the people of Venezuela following the devastating earthquakes.



Our hearts are with all those who have lost loved ones, those injured, and the courageous rescue workers working tirelessly in the aftermath.



America stands… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 25, 2026

- México -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió en X que ha “instruido la preparación de la ayuda necesaria”.

“Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, indicó.

- Brasil -

“Supe, con gran preocupación y consternación, de los impactos causados por el terremoto que golpeó a Venezuela”, declaró el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

“Reafirmo nuestra determinación de apoyar al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la recuperación de las zonas afectadas de ese país hermano, cuyo pueblo ha dado pruebas de gran resiliencia frente a las adversidades”, añadió.

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

- Cuba -

“Expreso profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de #Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo”, declaró en X el canciller Bruno Rodríguez.

“Los colaboradores de la salud de #Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando servicios médicos a la población afectada”, agregó.

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- Panamá -

“Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”, afirmó en X el mandatario panameño, José Raúl Mulino.

Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 25, 2026

- El Salvador -

“En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas”, escribió en X el presidente Nayib Bukele.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

- Argentina -

“La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, indicó la presidencia en un comunicado.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano”.

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- Chile -

“El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida”, añadió.

- Ecuador -

“Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario”, declaró el presidente Daniel Noboa.

Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela.



He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

- Unión Europea -

La Unión Europea anuncio que está dispuesta a prestar su ayuda.

“Estamos preparados para reforzar nuestra ayuda”, declaró en X la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, e indicó que el sistema europeo Copernicus de detección por satélite fue activado para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela.

- Alemania -

Alemania ofreció seis aviones militares para ayudar a Venezuela.

“Las Fuerzas Armadas alemanas están preparadas y pueden poner a disposición hasta seis aviones de transporte A400M en un plazo breve en cuanto se nos solicite apoyo”, afirmó el ministro de Defensa Boris Pistorius en un comunicado.

- España -

“Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”, aseguró en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores español precisó que está “en contacto con las autoridades para evaluar las necesidades” y trasladó su “total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria”.

Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche.



Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 25, 2026

- Francia -

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su “solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas aquellas personas que se han movilizado sobre el terreno”, en un mensaje en X.

- Italia -

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, declaró en un comunicado que “Italia está dispuesta a brindar asistencia” a Venezuela.

“Le pediremos a la UE que active el Mecanismo de Protección Civil, que coordina y financia las intervenciones de emergencia en situaciones como esta”, sostuvo.

Con información de AFP*