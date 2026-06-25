Dólar abre la jornada del jueves con un alza moderada y se ubica en 3.433 pesos

Este jueves 25 de junio, el dólar abrió la jornada con un incremento moderado de 4,68 pesos, frente a la tasa representativa del mercado vigente que es de 3.428,32 pesos. Se ubicó en 3.433 pesos, en medio de tres hechos relevantes: por una parte, los terremotos en Venezuela que inicialmente han cobrado la vida de más de 160 personas, aunque se espera que la cifra aumente; por otro, la atención en Colombia está puesta en que hoy Abelardo De La Espriella reciba la credencial como nuevo presidente de la República, tras conocerse los escrutinios, y, finalmente, la expectativa sobre la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República que se reunirá la próxima semana para definir tasas de interés.

A nivel global, como lo reseña el Diario Financiero de Chile, el día inició con alzas generalizadas impulsadas por el optimismo alrededor de inversiones en el desarrollo de iniciativas de inteligencia artificial.

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El mejor ejemplo de ello es Micron –líder en la fabricación de semiconductores-, que superó las ya altas expectativas del mercado. “La empresa reportó un aumento de 1.384% en sus utilidades, un alza de 350% de sus ingresos, con un salto de sus márgenes del 39% al 85%. Las acciones de Micron suben un 16% antes de la apertura”, señaló el reporte del medio austral.

La jornada inició con alzas generalizadas impulsadas por el optimismo alrededor de inversiones en el desarrollo de iniciativas de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

En Asia, el Nikkei saltó un 4,61% y el Kospi coreano avanzó más de 5%. Las acciones europeas suben 0,54%, mientras que el Nasdaq ya salta más de 2%.

Por su parte, el petróleo de referencia Brent cae a niveles previos a la guerra en Irán: el precio baja a 72,93 dólares por barril, mientras que el WTI cae 1,27% a 69,45 dólares, acercándose a las cifras de febrero pasado.

“El dólar y los bonos recogen la señal deflacionaria de la caída del petróleo. El dólar anota una caída y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años cae 7 puntos base a 4,41%”, señala Diario Financiero.

Además, hay expectativas por los datos de inflación de mayo en Estados Unidos, que estuvo al alza y se ubicó por encima del 4 por ciento, lo que llevaría a que la Reserva Federal (Fed) adopte una política monetaria más restrictiva.

En el caso de Colombia, es muy posible que hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregue la credencial a Abelardo De la Espriella como nuevo mandatario a partir del próximo 7 de agosto.

De acuerdo con un informe de Aval Casa de Bolsa, en Colombia, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la que resultó vencedora la opción con propuestas más favorables para el mercado, la tasa de cambio descendió de 3.711 pesos por dólar a 3.403, durante las sesiones posteriores, que descontaron, como finalmente ocurrió, el triunfo de este candidato en la segunda vuelta.

“En este contexto, se espera que el peso mantenga su fortalecimiento y que la tasa de cambio continúe descendiendo hasta el soporte de 3.370 por dólar. No obstante, estimamos que, incluso con este resultado electoral favorable para el mercado, dicho nivel se mantendría debido al reciente deterioro sociopolítico, que ralentizaría el crecimiento económico, a una oposición más consolidada que introduce incertidumbre sobre la gobernabilidad del nuevo presidente y a los ajustes fiscales que aún deberá realizar el nuevo Gobierno para que las finanzas públicas retomen una senda sostenible”, agrega el análisis.

Por su parte, la tasa de cambio cerró la jornada del miércoles 8,57 pesos por encima del día anterior. Durante la sesión, explica un informe de Bancolombia, el peso colombiano mostró un comportamiento mixto; tal que alcanzó un máximo de 3.452 pesos, un mínimo de 3.415,20 pesos y finalmente cerró en 3.432 pesos.

El índice DXY –que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una cesta de otras monedas extranjeras–­ aumentó un 0,20% durante la jornada del miércoles, situándose en 101,6 puntos, su nivel más alto desde mayo de 2025, agrega Bancolombia.

“Este comportamiento estuvo en línea con la cautela de los inversionistas ante la creciente volatilidad en la renta variable, especialmente tras una liquidación generalizada en los sectores tecnológico y de semiconductores. Como resultado, se incrementó la demanda por activos refugio como el dólar y los bonos del Tesoro. En el ámbito local, la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo correspondiente a junio evidenció una expectativa de condiciones monetarias más restrictivas de cara a la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República del próximo 30 de junio. En este contexto, los analistas anticipan un incremento de 50 puntos básicos en la tasa de interés, llevándola hasta 11,75%”, puntualiza el informe.