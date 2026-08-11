Dólar más caro en la tarde del martes 11 de agosto de 2026

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 11 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.130, lo que significó un aumento de $5 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.125.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $6, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.136.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.107, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.144. El promedio cotizado se encuentra en $3.121.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,215 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 608,4.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,29 %, llegando a las 99,709 unidades.

Así se movió la divisa americana hoy. Foto: Getty Images

Economía internacional

La inflación en Brasil cedió en julio para situarse en 4,44 % interanual, dentro de la meta del gobierno, a dos meses de las elecciones, según cifras oficiales publicadas este martes.

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva buscará su reelección en octubre. El costo de vida aparece entre las principales preocupaciones de los electores brasileños.

La inflación mensual en julio fue de 0,07 % frente al 0,16 % del mes anterior, un cambio que se explica sobre todo por una tendencia a la baja de los precios de los alimentos, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Así, el índice para los últimos 12 meses quedó dentro de los límites establecidos por las autoridades, entre 1,5 % y 4,5 %.

La inflación interanual había superado ese techo en mayo y junio.

El costo de los combustibles también disminuyó en julio, mientras el gobierno de Lula sigue atento a las turbulencias por la guerra en Oriente Medio y las trabas al suministro de petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Ante el panorama global, las autoridades brasileñas han subvencionado el precio de la gasolina.