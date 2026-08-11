Así arranca la jornada el dólar este martes, luego del terremoto que sacudió al país

Un día después de la tragedia que vivió Colombia con el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter y que hasta el momento deja más de 160 muertos, este martes 11 de agosto, la tasa representativa del mercado es de 3.125,47 pesos y el dólar inició la jornada al alza en 3.136 pesos.

El comportamiento de la divisa estuvo enmarcado por hechos internacionales y en el campo local, con la expectativa del inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella y el dato de inflación del mes de julio.

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De acuerdo con un informe del Diario Financiero de Chile, el inicio de la jornada de este martes estuvo enmarcado por el repunte del precio del petróleo, el alza en las tasas de interés, bajos volúmenes de transacciones en Europa y la falta de una dirección clara en las acciones.

“El mercado reacciona así al estancamiento de las negociaciones para normalizar el tránsito a través del estrecho de Ormuz, y a la incertidumbre en torno al reporte de inflación de Estados Unidos que se publicará mañana”, advierte el análisis.

Afirma el informe que la atención se concentra en el petróleo, que subió más de 2 %. “El barril de crudo Brent tocó los 90 dólares hace unas horas, pero ha retrocedido ligeramente desde entonces”, agrega. Y señala que el repunte se explica tras el cruce de demandas entre Estados Unidos e Irán. “La Casa Blanca endureció el tono y demanda a Irán el pago de compensaciones”.

Pero no solo hay expectativa de mayores presiones inflacionarias por el alza del petróleo. También por el boom de inversión y necesidad de financiamiento de la inteligencia artificial que golpea a los bonos, dice el Diario Financiero.

El principal afectado con un dólar barato ha sido el sector exportador, “que dejó de percibir cerca de 12,2 billones de pesos por la apreciación del peso entre enero y mayo de este año”, señala Corficolombiana. Foto: Getty Images

En el campo local, el dólar en la jornada del lunes cerró 10,10 pesos por debajo del cierre previo y durante ese día experimentó un comportamiento bajista, tal que el mínimo fue de 3.112,20 pesos y cerró en 3.142,90 pesos.

“Durante la jornada destacó el bajo nivel de negociación, con solo 815 transacciones y un volumen de 601,48 millones de dólares”, señala un informe de Bancolombia, que también destaca el incremento en la referencia Brent del crudo, que aumentó el lunes 4,86 % hasta 87,61 dólares por barril. Este comportamiento, añade, estuvo asociado a las declaraciones de Irán, que señaló que un acuerdo con Omán sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz estaría próximo a concretarse. Sin embargo, reiteró que la reapertura de la ruta marítima permanecerá condicionada al cumplimiento de unas demandas solicitadas a Estados Unidos.

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En el país, Abelardo de la Espriella inició su administración 2026-2030 con la posesión del 7 de agosto. Según lo mencionado por el presidente, se estarían preparando 70 decretos para ser presentados en sus primeras semanas de gobierno.

Además, ayer lunes, se conoció el dato de inflación del mes de julio, por parte del Dane. Se ubicó en 0,17 %, por debajo de lo esperado por los analistas, cuyo cálculo en promedio estuvo en 0,31 %. Con este resultado, la inflación anual descendió a 6,03 %, 11 puntos básicos menos que en junio, aunque todavía se sitúa 93 puntos básicos por encima del nivel observado al cierre de 2025, señala un análisis de BBVA Research.

La moderación de la inflación anual estuvo explicada exclusivamente por la canasta de alimentos, cuya variación anual se redujo hasta 5,82 %, 101 puntos básicos por debajo de la registrada el mes anterior.

La inflación anual descendió en julio por primera vez después de cuatro meses consecutivos de aumentos. Sin embargo, la moderación provino exclusivamente de los alimentos.

“Esperamos que este descenso sea transitorio y que la inflación retome una senda alcista en los próximos meses, en un contexto marcado por la eventual materialización del fenómeno de El Niño, el dinamismo de la demanda interna, los efectos rezagados del aumento del salario mínimo y los riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio. Bajo este escenario, mantenemos nuestra previsión de una inflación de 7,0 % al cierre de 2026”, señala el BBVA Research.

También se conoció un informe de Corficolombiana en el que advierte que el dólar, en lo corrido del año, ha caído 16,5 %, hasta alcanzar su menor nivel desde abril de 2019. Agrega que el principal afectado ha sido el sector exportador, “que dejó de percibir cerca de 12,2 billones de pesos por la apreciación del peso entre enero y mayo de este año”.

El análisis advierte que únicamente el 7,8 % de la canasta del Índice de Precios al Consumidor responde directamente al tipo de cambio y que dicho efecto se materializa con un rezago cercano a seis meses, por lo que el pass-through cambiario es limitado. “Bajo estas estimaciones, la apreciación observada durante el último año habría contribuido únicamente a aliviar la inflación total en 20 puntos básicos. Además, dado que persisten presiones inflacionarias de origen interno —asociadas principalmente a la indexación, los elevados costos laborales y la solidez de la demanda—, consideramos que la fortaleza del peso difícilmente constituirá, por sí sola, una fuente estructural de desinflación”, agrega.

El dólar, en lo corrido del año, ha caído 16,5%, hasta alcanzar su menor nivel desde abril de 2019, según Corficolombiana. Foto: getty images

Por otro lado, si bien los hogares se benefician, hay algunos cuyos favorecimientos se ven menguados, en especial para aquellos que perciben ingresos en dólares, como los receptores de remesas. “Los ingresos por remesas, medidos en pesos, disminuyeron 9,1 % anual en el primer semestre, al pasar de 26,9 a 24,4 billones de pesos”, señala el estudio.

Explica Corficolombiana que, dado que las importaciones superan a las exportaciones, su menor costo en pesos generó un ahorro aún mayor, de 15,6 billones de pesos. “Así, el efecto neto sobre el comercio exterior fue positivo, con un beneficio cercano a 3,4 billones de pesos”.

Según el estudio, la apreciación reduce el valor en pesos de la deuda externa del Gobierno Nacional Central, que representa el 23 % del total de la deuda pública. Según sus cálculos, si la tasa de cambio cerrara el año en 3.200 pesos, la deuda neta en 2026 podría ser 2,3 puntos del PIB menor a las estimaciones del Marco Fiscal. “Así, la apreciación del peso reduciría los indicadores de endeudamiento público”.

Pero advierte: “Una menor tasa de cambio implica un deterioro de algunos ingresos del Gobierno, como la renta petrolera, los aranceles y los dividendos de Ecopetrol”.