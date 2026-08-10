Consejo Gremial activa corredor humanitario para atender a damnificados del terremoto

El Consejo Gremial Nacional (CGN), junto con la Fundación ABACO Colombia y su red de bancos de alimentos, anunció la puesta en marcha de un corredor humanitario para movilizar alimentos y productos esenciales hacia las personas afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto de 2026 en Colombia.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional y Acolgen, informó que la iniciativa busca apoyar la atención de las comunidades impactadas por la emergencia. La ayuda estará dirigida a personas ubicadas en albergues, centros de salud y hospitales, así como a familias autoalbergadas y habitantes de zonas cercanas a los lugares afectados.

Natalia Gutiérrez Presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen. Foto: VANESA LONDOÑO

La campaña contempla la recepción de donaciones de alimentos y otros insumos necesarios para la atención de la población. Entre los productos solicitados se encuentran agua, arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, enlatados, harina, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche UHT y alimentos listos para consumo.

También se habilitó la recepción de elementos de aseo y productos de primera necesidad, entre ellos jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallas húmedas, colchonetas y mantas.

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La Fundación ABACO dispuso una red de puntos de acopio principales y secundarios para facilitar la recepción de las donaciones. Entre los lugares señalados se encuentran establecimientos en Buenaventura, Armenia, Ibagué, Medellín, Manizales, Pereira, Bogotá, Bucaramanga y Cali.

En Medellín también se habilitaron puntos para recibir donaciones en dinero. La información difundida por el Consejo Gremial incluye además una cuenta bancaria de Bancolombia destinada a la transferencia de recursos para esta emergencia.

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El Consejo Gremial señaló que la operación busca facilitar la movilización y distribución de las ayudas hacia las zonas donde se requiere atención. La red de bancos de alimentos será la encargada de apoyar el proceso de recepción y canalización de los productos.

🚨 Con la Fundación @Abacocol, su red de Bancos de Alimentos, el @ConsejoGremial apoya el corredor humanitario para movilizar alimentos y productos esenciales hacia las familias afectadas. La atención estará dirigida a población en albergues, centros de salud y hospitales,… pic.twitter.com/1zc8fiMAho — Consejo Gremial (@ConsejoGremial) August 10, 2026

La convocatoria se mantiene abierta para quienes quieran contribuir con alimentos, artículos de aseo, otros insumos o recursos económicos. La información suministrada por el CGN también incluye un enlace de donaciones de la Fundación ABACO para canalizar los aportes.

De acuerdo con Gutiérrez, el objetivo es contribuir a la atención de las familias afectadas por el terremoto y apoyar las labores dirigidas a las personas que permanecen en albergues, centros asistenciales o viviendas temporales mientras avanza la respuesta a la emergencia.