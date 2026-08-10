Demanda de energía registra una reducción del 18% por sismo de 7.4: primer pronunciamiento de Ministra de Minas

En línea con lo que han venido reportando las empresas de energía, principalmente las ubicadas en la zona más afectada por el terremoto que azotó a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto, la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, hizo su primer pronunciamiento.

En el mensaje, la funcionaria que llevará las riendas del sector en el gobierno de Abelardo De La Espriella confirmó que hay una reducción del 18 % en la demanda de energía, lo que está asociado a la situación provocada por el sismo, de 7.4 en la escala de Richter, considerado como el más fuerte ocurrido en Colombia.

De acuerdo con el pronunciamiento de la ministra, en la actualidad se está haciendo la verificación del estado de la infraestructura eléctrica y evaluando las alternativas que puedan permitir el restablecimiento del servicio.

Arboleda expresó su solidaridad con las comunidades y familias afectadas por el evento sísmico que motivó una reunión inmediata del comité nacional de atención de emergencias.

En el Chocó, Dispac, Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. explicó que las suspensiones en el servicio de energía en Quibdó y los otros municipios atendidos por esta compañía se deben a los daños en la infraestructura eléctrica provocados por el sismo que afectó al occidente del país.

Además de la capital del departamento, también se registran 16 municipios de Chocó afectados, según el informe de Dispac.

Terremoto en Colombia, Cali Foto: El País

Por su parte, el Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (Ceera), gremio de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, manifestaron su disposición de apoyo: “a través de nuestras empresas asociadas y de sus capacidades territoriales y logísticas, estamos dispuestos a contribuir, dentro de nuestras posibilidades, con insumos, materiales, transporte u otras ayudas que puedan requerirse para atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas”.

Vías cerradas

Desde los distintos sectores de la economía reportan afectaciones. En el caso de las vías, el Invías expresa que mantiene atención permanente a 13 puntos afectados en la red vial nacional administrada por la entidad.

Las afectaciones se concentran en corredores de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda.

Este es el listado divulgado por la entidad:

Derrumbes en las vías por el terremoto en Colombia. Foto: X: @Colfecar - API

Quindío

* Ruta 4003A | Calarcá – Cajamarca: se presentan tres puntos afectados, en los PR 17+0000 – 17+0050, 27+0000 – 27+0050 y 31+0000 – 31+0050. En los tres casos la afectación inicial fue parcial y la vía está habilitada a un carril.

* Ruta 2901B | Armenia – Montenegro – Alcalá:

* PR 4+0800 – 4+0850: caída de material vegetal. Habilitado un carril.

* PR 5+0700 – 5+0750: deslizamiento traslacional. Punto en atención.

* Ruta 25VL07 | Cartago – Alcalá, PR 1+0450 – 1+0500: deslizamiento traslacional con afectación total. En atención.

Caldas / Tolima

* Ruta 5006 | Puente La Libertad – Fresno: se registran cuatro puntos afectados:

* PR 36+0000 – 36+0050: afectación total. En atención.

* PR 47+0400 – 47+0450: afectación total. Habilitado un carril.

* PR 43+0200 – 43+0250: afectación total. Habilitado un carril.

* PR 33+0000 – 33+0050: afectación total. Habilitado un carril.

Terremoto en Colombia, municipio de la Unión Foto: Suministrado

Valle del Cauca

* Ruta 1901 | Cali – Cruce Ruta 40 (Loboguerrero), en Dagua, PR 55+0000 – 55+0100: deslizamiento traslacional con afectación total. En atención.

Caldas / Risaralda

* Ruta 2508 | Cauyá – La Felisa, en Quinchía, PR 17+0740 – 17+0750: deslizamiento traslacional con afectación total. Habilitado totalmente.

Risaralda

* Ruta 5003 | Santa Cecilia – Asia, en Pueblo Rico, PR 21+0100 – 21+0120: deslizamiento traslacional con afectación total. En atención.