Alcaldía de Bogotá propone eliminar tres impuestos en la capital: estos serían los beneficiados

La Alcaldía de Bogotá buscará presentar en pocos días una nueva reforma tributaria, con la que eliminaría tres de los impuestos que están obligados a pagar miles de ciudadanos que habitan la capital. La iniciativa beneficiaría no solo a personas naturales, sino también a empresas, comerciantes y pequeños empresarios.

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Es importante aclarar que no es una iniciativa que se tome por decreto, sino que será discutida en los próximos días al interior del Concejo de Bogotá. La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, fue quien hizo el anuncio de la presentación del proyecto.

La Alcaldía de Bogotá presentará una reforma tributaria que propone eliminar tres cargas para ciudadanos, comerciantes y empresas de la capital. Foto: FOTO: ALCALDÍA DE BOGOTÁ

La propuesta buscaría simplificar el sistema tributario para mejorar las condiciones bajo las que se desarrollan distintas actividades económicas en la capital. Es importante detallar que algunas de las medidas beneficiarían sustancialmente a los negocios pequeños.

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El primer impuesto que buscarán suprimir es el de Publicidad Exterior Visual, que aplica para quienes instalan elementos publicitarios visibles en la ciudad. También eliminarían el impuesto unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos, que está relacionado con el sector de juegos de azar.

Finalmente, el tercer cambio que se propone está directamente relacionado con el ICA, que impactaría a pequeños comerciantes y emprendedores.

Entre las medidas planteadas está la eliminación del impuesto de Publicidad Exterior Visual y del impuesto unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos. Foto: Getty Images

Esta propuesta plantea eliminar la retención de este impuesto en los pagos que se realizan por tarjeta, ya sea débito o crédito, cuando los ingresos sean inferiores a 1.933 UVT. La medida también podría incluir las operaciones que estén hechas dentro de billeteras digitales y Bre-B.

Con esta última, quienes se verían más beneficiados serían los negocios pequeños que reciben pagos electrónicos, dado que dejarían de asumir esta retención.

Adicional a ello, se plantea también un beneficio de incentivos para empresas que realicen nuevas inversiones en la capital y que inviertan unos 4.600 millones o más en activos fijos. Podrían acceder a una exención progresiva del ICA durante unos 10 años.