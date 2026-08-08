Banco de la República aseguró que nuevas alzas en la tasa de interés producirían un fortalecimiento del peso colombiano

Durante los últimos años, los colombianos han visto cada vez una mayor fluctuación en los valores del peso colombiano y con ello una revaluación importante, que se ha dado tras una combinación de distintos escenarios, como lo son los flujos de deuda del Gobierno, factores globales que han debilitado al dólar y también las elevadas tasas de interés y los constantes aumentos que ha hecho el Banco de la República.

La faena prioritaria y dura que le espera al nuevo Gobierno: cuadrar las cuentas

Hace algunas horas, el emisor publicó sus minutas de la última reunión en la que tomó una nueva decisión de política monetaria, en la que decidió mantener en un 12 % la tasa de interés, que es una tasa elevada teniendo en cuenta que ha venido creciendo de manera sostenida.

Cuatro de los siete codirectores advirtieron que nuevas alzas en la tasa de interés podrían fortalecer aún más al peso colombiano. Foto: BANCO DE LA REPÚBLICA

En las minutas, el emisor explicó las razones por las cuales el peso colombiano ha visto una apreciación durante lo corrido del 2026. Cuatro de los siete codirectores aseguraron que las alzas nuevas en la tasa de interés podrían implicar que la moneda se siga fortaleciendo.

Fenalco se pronuncia tras discurso presidencial de Abelardo De La Espriella: “El Gobierno saliente entrega un país desbarajustado”

“El grupo mayoritario que votó por mantener inalterada la tasa de interés considera prudente hacer una pausa que permita verificar con mayor claridad los resultados de los incrementos de la tasa de interés que hasta el momento se han hecho, teniendo en cuenta que sus efectos sobre la economía se transmiten con rezago y que la fuerte revaluación del peso, que se ha reforzado en los últimos dos meses, podría estar mitigando de manera importante las presiones inflacionarias”, dice el emisor en sus minutas.

El emisor señaló que una apreciación excesiva de la moneda podría volverse insostenible y generar episodios de volatilidad cambiaria. Foto: Bani Gabriel Ortega

Agregaron que la decisión del aumento de tasas podría incentivar la apreciación del peso y esto puede ser insostenible y generar volatilidades que no convienen en la economía colombiana.

Además, los codirectores aseguraron que las presiones de demanda se han visto mucho más demoradas, debido a la estabilidad que se vio en la inflación, en el resultado del mes de junio.