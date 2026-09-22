Dólar en casas de cambio para el martes 22 de septiembre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local. Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

Dólar en Colombia: este 22 de septiembre la divisa abrió ligeramente al alza. Tres circunstancias lo impactan

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas. Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa hoy

La tasa representativa del mercado (TRM) del dólar vigente en Colombia para este martes, 22 de septiembre de 2026, se ubicó en $ 3.192,53 por dólar, lo que representó una disminución de $ 0,39 frente a la tasa anterior de $ 3.192,92 registrada el lunes, 21 de septiembre. La variación fue negativa en 0,01 %.

La TRM es el indicador oficial que sirve como referencia para las operaciones cambiarias en el país. Este valor corresponde a la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, calculada con base en las operaciones del mercado cambiario.

Sin embargo, no representa necesariamente el precio final que encontrará una persona al comprar o vender dólares en efectivo, dado que las casas de cambio aplican sus propias cotizaciones según factores como oferta, demanda, costos operativos y márgenes de operación.

De acuerdo con la actualización del mercado de efectivo para este martes, 22 de septiembre, estos son los precios promedio del dólar en casas de cambio en algunas ciudades del país:

Ciudad Compran Venden Spread Bogotá $ 3.134 $ 3.223 $ 89 Cali $ 3.150 $ 3.325 $ 175 Cartagena $ 3.050 $ 3.300 $ 250 Cúcuta $ 3.170 $ 3.215 $ 45 Medellín $ 3.085 $ 3.205 $ 120 Pereira $ 3.150 $ 3.220 $ 70

En el mercado de efectivo, Cúcuta registró un precio promedio de compra de $ 3.170 por dólar, mientras que Cali y Pereira se ubicaron en $ 3.150. En Bogotá, la referencia promedio de compra fue de $ 3.134 por dólar.

Por el lado de la venta de dólares, Cali presentó una cotización promedio de $ 3.325 por dólar, seguida por Cartagena con $ 3.300. Medellín registró $ 3.205, mientras que Cúcuta tuvo una referencia de $ 3.215 por dólar.

La TRM mostró una leve disminución frente a la jornada anterior. Después del incremento de $ 41,19 registrado entre el viernes 18 y el lunes 21 de septiembre, cuando pasó de $ 3.151,73 a $ 3.192,92, este martes el indicador bajó apenas 39 centavos.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, las casas de cambio manejan tarifas diferentes de acuerdo con sus condiciones de operación, disponibilidad de efectivo y dinámica del mercado.

Los últimos valores disponibles para algunos establecimientos de la capital muestran las siguientes referencias: