MinHacienda explicó de dónde saldrá la plata para atender emergencia tras terremoto; para 2026 hay $5,2 billones a punta de austeridad

No solo los congresistas de partidos de oposición, sino muchos colombianos, en particular los que están ubicados en las zonas afectadas por el terremoto, se han estado preguntando: ¿de dónde saldrá la plata para financiar las múltiples necesidades adicionales que trajo consigo el evento sísmico? Ello, porque en el país se habla de una aguda crisis fiscal que no permite mayor disponibilidad de recursos públicos, más allá de los que ya están comprometidos para los gastos habituales.

El primer debate al proyecto de presupuesto 2027 que se lleva a cabo en las comisiones económicas de Senado y Cámara fue el escenario para que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, expusiera con detalle las fuentes de financiamiento del terremoto.

El funcionario enfatizó que para la vigencia actual están “arañando”, organizando cuentas, de manera que, a punta de austeridad, se logre disponer de los recursos que permitan atender las primeras necesidades planteadas por el terremoto, que serán respaldadas financieramente para este mismo año.

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Así, para 2026 se dispondrá de 5,2 billones de pesos para 6 meses, del 10 de agosto al 10 de febrero, que provienen de las siguientes fuentes: 625 mil millones fueron tomados de un crédito urgente que otorgó a Colombia el Banco Mundial, tras la gestión del gobierno nuevo.

Igualmente, dispondrán de 1,7 billones de pesos de recursos del llamado frente frío, que estaban apropiados y no fueron ejecutados.

Además, hay otros 2,7 billones de pesos que llegarán a la bolsa pública por efecto de los alivios tributarios establecidos por la Dian, es decir, con el llamado a los contribuyentes morosos para que se pongan al día con la cartera pendiente, aprovechando beneficios por pronto pago.

Debate a presupuesto 2027 en comisiones económicas del Congreso de la República. Foto: Transmisión Youtube

Y para 2027

Entre tanto, para el próximo año, Gómez Martínez sustentó que no hay recursos evidenciados en el presupuesto, pero si hay fondeo.

El funcionario habló de 6,2 billones de pesos adicionales que se sacarán de varias fuentes: 1,2 billones más salen del llamado frente frío, que tenía recursos previstos.

De igual manera, $5 billones más se obtendrán de los llamados fondos especiales de la Nación, que, según había mencionado Gómez en anteriores intervenciones en el Congreso de la República, se suman de 62 fondos existentes. “Los orientaremos al terremoto”, afirmó.