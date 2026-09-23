Precio del dólar se dispara: la moneda subió más de 60 pesos y cerró al alza la jornada del miércoles 23 de septiembre

El dólar estadounidense terminó la jornada del miércoles 23 de septiembre en Colombia con una cotización de $3.276, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto en consumidores como en empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $68 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $3.208.

La sesión comenzó con el dólar en $3.215. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.317 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $3.215. El precio promedio de las negociaciones se situó alrededor de $3.264.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se negociaron aproximadamente 1.585 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 718,9 millones de dólares.

El dólar abre con alza moderada este miércoles. Expectativa por la discusión del Presupuesto General

Economía internacional

La economía mundial resistirá mejor de lo esperado las turbulencias de la guerra en Oriente Medio, gracias a los subsidios públicos a los precios de la energía y al dinamismo de las inversiones en inteligencia artificial, señaló este miércoles la OCDE, que advirtió de un entorno de incertidumbre.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico elevó en 0,1 punto, al 2,9 %, su pronóstico de crecimiento mundial para 2026 en su informe trimestral sobre la economía mundial.

Se trata de una desaceleración respecto al año pasado (+3,4 %), atribuible al encarecimiento de la energía y a los precios más altos que erosionan el poder adquisitivo.

Resultados de la economía por el conflicto en Oriente Medio. Foto: ADOBE STOCK

“El crecimiento económico mundial se ha desacelerado, pero se ha mantenido resiliente”, señaló la institución con sede en París.

Como factores de resistencia, menciona “las medidas discrecionales de apoyo gubernamental, el uso parcial de materias primas sustitutivas (como el carbón), el aumento de la oferta no procedente de las economías del Golfo y las retiradas de las reservas de petróleo”.

También menciona, de forma destacada, “el dinamismo persistente de las actividades relacionadas con la inteligencia artificial”.

El crecimiento alcanzaría luego el 3 % en 2027 (-0,1 punto) gracias a una relajación gradual de los precios de los combustibles y a un retroceso de la inflación.

Este último indicador se desacelerará, según la OCDE, impulsado en particular por un aumento de las tasas de interés de referencia por parte de varios bancos centrales, entre ellos el BCE en la zona del euro y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

*Con información de AFP.