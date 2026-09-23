El dólar abre con alza moderada este miércoles. Expectativa por la discusión del Presupuesto General

El dólar arrancó la jornada de este miércoles, 23 de septiembre, con un alza moderada de 6,34 pesos, al ubicarse en 3.215 pesos, frente a la tasa representativa del mercado vigente para hoy, de 3.208,66 pesos.

La divisa se mueve en medio de hechos globales y locales. En el mundo, hay expectativa por lo que pase con el conflicto en Oriente Medio, tras el discurso del presidente Donald Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que afirmó que deberá tomar una “gran decisión” respecto a buscar un acuerdo diplomático con Irán o mantener las confrontaciones militares directas.

Donald Trump amenaza ante la ONU con usar el “poderío militar” para defender los intereses de EE. UU.

Se conoció que Irán habría planteado condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, luego de un encuentro bilateral con la delegación estadounidense en el marco del evento de la ONU.

Según el Diario Financiero de Chile, el petróleo opera a la baja por sexto día consecutivo, la que calificó como “su racha de caídas más larga en los últimos 12 meses”. El barril de crudo Brent se acercaba a los 99 dólares por barril y la referencia WTI cotizaba en torno a los 90 dólares.

Agrega el medio austral que el índice DXY (con el que se mide el dólar frente a otras monedas) avanza hasta alcanzar su mayor nivel en dos meses. La divisa se afirma en las expectativas de un sesgo más restrictivo de la Reserva Federal (Fed). “Ayer otros dos banqueros centrales advirtieron que el alza de la tasa de la reunión de este mes no es suficiente para cambiar la tendencia de la inflación y encaminarla hacia el rango meta”, asegura el análisis. En ese contexto, el dólar se mantiene firme.

El petróleo opera a la baja por sexto día consecutivo, la que calificó como “su racha de caídas más larga en los últimos 12 meses”. Foto: Adobe Stock

En el ámbito local, los mercados siguen atentos al trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, por 634,9 billones de pesos, en el Congreso. El documento contempla recortes en varias instituciones y adiciones en entidades clave para el Ejecutivo.

Destapan la ponencia del Presupuesto General de la Nación: así quedarían las carteras del Estado para 2027

El precio del dólar cerró la jornada de ayer, martes, 4 pesos por encima del cierre previo. Durante la sesión, la tasa de cambio experimentó un comportamiento mixto, de modo que el mínimo fue de 3.193,8 pesos, el máximo fue de 3.218 y cerró en 3.203.

Los efectos de la Fed

En el mercado siguen los análisis sobre los efectos de la decisión de la Reserva Federal (Fed) de aumentar las tasas de interés. De acuerdo con un estudio de Bancolombia, una tasa más alta en Estados Unidos suele ampliar los diferenciales frente a otras economías y aumentar el atractivo de los activos denominados en dólares.

En esta ocasión, parte de ese endurecimiento ya está incorporado en los precios. Por tanto, el margen para un fortalecimiento adicional del DXY dependerá menos del aumento previsto para octubre y más de que la Fed termine acercándose a la trayectoria que descuenta el mercado para 2027.

“En este escenario, si el conflicto se prolonga, el petróleo permanece elevado y las presiones sobre otros precios continúan, el dólar global podría seguir fortaleciéndose o mantenerse en niveles elevados. En cambio, si una subida adicional resulta suficiente y la Fed mantiene después la tasa en niveles restrictivos, el mercado tendría que retirar parte de los incrementos que actualmente contempla para 2027. De ocurrir esto, los rendimientos de los Tesoros disminuirían y el DXY perdería parte de la presión alcista, incluso sin que la Fed iniciara un ciclo de recortes”, señala la entidad financiera.

Con la tasa de interés del Banco de la República en 12,00%, el diferencial frente a Estados Unidos todavía es amplio y ha favorecido las operaciones de carry trade. Foto: Getty Images

Y se pregunta: ¿hasta dónde podría llegar la presión sobre la tasa de cambio en Colombia? Señala que la evolución del dólar global también será determinante para el peso colombiano, aunque la tasa de cambio responde a factores adicionales.

Explica que, con la tasa de interés del Banco de la República en un 12,00 %, el diferencial frente a Estados Unidos todavía es amplio y ha favorecido las operaciones de carry trade (estrategia de inversión donde un inversionista se endeuda en una moneda con baja tasa de interés para invertir en otra moneda o activo con una tasa de interés mucho más alta), la entrada de flujos y la fortaleza de la moneda.

“Si la tasa de la Fed alcanzara el nivel 4,50 % - 4,75 %, esta diferencia se reduciría en otros 75 puntos básicos. Los activos locales continuarían ofreciendo una rentabilidad atractiva, pero el diferencial tendría menos capacidad para contener una corrección adicional del precio del dólar en el país. Así pues, aunque la próxima subida de tasas de la Fed ya parece estar incorporada en los precios de los activos, la principal incertidumbre está en si serán necesarios nuevos aumentos durante 2027. Si el final del conflicto reduce las presiones sobre la energía, un incremento adicional podría ser suficiente y la Fed podría mantener después la tasa en niveles restrictivos. Esto limitaría el espacio para un fortalecimiento adicional del dólar global y moderaría la presión sobre el precio del dólar en Colombia. Si la inflación persiste, la Fed podría acercarse a la trayectoria más restrictiva que descuenta el mercado. En ese caso, el menor diferencial y las vulnerabilidades locales ampliarían el espacio para una depreciación del peso”, concluye.