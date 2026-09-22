Miles de comerciantes podrían recibir alivios en el impuesto ICA: Alcalde Galán dio detalles de la iniciativa

En medio de los debates definitivos que se adelantan en el Concejo de Bogotá, el alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, hizo un pronunciamiento público para desmentir la desinformación en torno a la propuesta tributaria contenida en el proyecto de “Acuerdo por una Ciudad Inteligente”.

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El mandatario distrital enfatizó que la iniciativa busca aliviar la carga fiscal del tejido productivo, beneficiando a la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas de la capital.

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De acuerdo con las proyecciones presentadas por la administración distrital, de ser aprobado el articulado en la corporación, el 82% de los establecimientos comerciales (8 de cada 10) y el 89% de los sectores industriales (9 de cada 10) verán una disminución directa en sus tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

El alcalde hizo un llamado directo a tenderos, pequeños comerciantes y empresarios a respaldar el proyecto para consolidar una ciudad más moderna e impulsada económicamente.

Tarifas diferenciadas por sectores económicos

El pronunciamiento del mandatario detalló los beneficios específicos por tipo de actividad económica. Entre los ajustes previstos, el sector de restaurantes y hoteles obtendrá una rebaja del 13 % en la tarifa del ICA, mientras que para los bares la reducción alcanzará el 20,3 %.

Uno de los alivios más significativos se aplicará a la industria de edición y publicación de libros, la cual experimentará un descuento del 50 %, pagando exactamente la mitad de lo estipulado actualmente.

Asimismo, la propuesta contempla reducciones para el sector solidario y de servicios: los fondos de empleados tendrán una baja del 28,6 %, las cooperativas financieras un 7,1 % y las actividades profesionales un 7,6 %.

De igual forma, los comercios dedicados a bienes de primera necesidad registrarán un descenso del 3,4 % en la tarifa, beneficiando el consumo de los hogares bogotanos.

Ajustes en sectores específicos y trámite en el Concejo

Frente a las críticas sobre incrementos en otros rubros, el alcalde aclaró que, si bien el proyecto contempla ajustes al alza para un grupo reducido de sectores —como las actividades financieras, la comercialización de vehículos y eventualmente el comercio de tabaco y alcohol—, la administración redujo la pretensión inicial de aumento sobre estas actividades para no afectar el dinamismo económico.

“En el grueso de los comerciantes, pequeños tenderos, pequeños comercios, les baja el ICA”, reiteró el mandatario capitalino.

La administración distrital advirtió que estos alivios tributarios dependen exclusivamente de la votación en el Concejo de Bogotá, señalando que, de no aprobarse la iniciativa, la estructura tarifaria actual se mantendrá sin las reducciones proyectadas.