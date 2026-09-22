Política

Destapan la ponencia del Presupuesto General de la Nación: así quedarían las carteras del Estado para 2027

El Gobierno nacional presentó la ponencia del Presupuesto que se debatirá desde este 23 de septiembre en el Congreso de la República.

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Redacción Semana
22 de septiembre de 2026 a las 7:23 p. m.
Abelardo De La Espriella y Congreso.
Abelardo De La Espriella y Congreso. Foto: SEMANA

El Gobierno de Abelardo De La Espriella dio a conocer la ponencia del Presupuesto General de la Nación que pondrá a consideración del Congreso de la República desde este 23 de septiembre por 634 billones de pesos. El documento contempla recortes en varias instituciones y adiciones en entidades claves.

En primer lugar, se detalló que el gasto de funcionamiento se incrementaría en 7,3 por ciento, al pasar de $365,9 billones en 2026 a $392,6 billones el próximo año. De ese saldo, $72 billones se destinarían a gastos del personal, $17,9 billones para bienes y servicios (una variación del 13 por ciento frente al 2026) y $297 billones para transferencias.

Las transferencias se llevan la mayor tajada, el 75 por ciento del gasto de funcionamiento, y tendrían estos objetivos: “$96,1 billones se destinan al Sistema General de Participaciones; $96 billones cubren obligaciones pensionales, de los cuales $14,8 billones son pensiones pagadas a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag); $49,9 billones el aseguramiento en salud. Y el resto, $55,5 billones, se destina a atender diversos conceptos como instituciones de educación superior públicas, $11,6 billones (sin pensiones), Fomag $5,1 billones (sin pensiones), $2,5 billones para Sentencias y conciliaciones, entre otros”.

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