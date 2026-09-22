Abelardo De La Espriella viaja a Santa Marta por paro armado y lanza advertencia a los criminales

El presidente Abelardo De La Espriella interrumpió su agenda y se desplazó este martes, 22 de septiembre, hacia la ciudad de Santa Marta, donde las autoridades enfrentan un paro armado promovido por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Los hechos de violencia, que también se han sentido en el departamento de La Guajira, se presentan como respuesta a una operación que adelantó la Policía Nacional en contra de las cabezas visibles de esta estructura narcotraficante.

Impactantes imágenes del caos provocado por el paro armado en Santa Marta y La Guajira

Se reportó la neutralización de siete presuntos integrantes de esta organización delincuencial. Entre los muertos está alias Cholo, segundo cabecilla del grupo y responsable del financiamiento. Para las autoridades, fue un golpe importante.

La Presidencia confirmó que con estos resultados se afecta directamente el mando, control y financiamiento de esta organización criminal, “garantizando la seguridad en la región Caribe con hechos contundentes”.

Armamento y equipos de interceptación decomisados a Los Pachenca en el operativo contra alias Cholo. Foto: Ministerio de Defensa

Desde entonces, sujetos armados instaron a los comerciantes a cerrar establecimientos y a bloquear el espacio público. Por ello, el jefe de Estado pidió la militarización de Santa Marta y retomar el control en otros puntos del territorio nacional.

Frente a las críticas condiciones de orden público, De La Espriella liderará un consejo de seguridad: “Voy para Santa Marta. Si los narcoterroristas creen que van a arrodillar al Gobierno, están equivocados y van a saber lo duro que muerde el Tigre”.

Encapuchados siembran el terror en Santa Marta tras anuncio del paro armado y difunden videos intimidatorios en redes sociales

Más temprano, en su cuenta de X, declaró: “Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales”.

Las operaciones van dando resultados. Además de los fallecidos, el primer mandatario confirmó las detenciones de tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha: “Y vamos por todos los demás”, comentó De La Espriella en su cuenta oficial de X.