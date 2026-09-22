El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ya no será gestor de paz. El Gobierno de Abelardo De La Espriella tomó la decisión

El Gobierno de Abelardo De La Espriella tomó la decisión de desvincular al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso como gestor de paz, una responsabilidad que le había atribuido el gobierno del expresidente Gustavo Petro en medio de la paz total.

“Retirar la designación como gestor de paz al exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia del señor Salvatore Mancuso Gómez”, dice el documento.

Asimismo, pide que se informe de la decisión a través de la Oficina del consejero Comisionado de Paz. El documento fue firmado este 21 de septiembre de 2026.

En su momento se generó gran polémica porque el gobierno de Gustavo Petro hubiera nombrado como gestor de paz a Mancuso.

La decisión se tomó en el 2024 en medio de la reforma agraria que adelantaba el exmandatario, sin embargo, desde diversos sectores cuestionaron que Mancuso lideró y ordenó la muerte y masacres de cientos de víctimas cuando estaba al frente de ese grupo paramilitar.

“Ahora nos toca a nosotros escoger. Nosotros no pudimos decidir sobre el pasado y por eso quiero invitar a Mancuso aquí, no a vengarme ni a vengarnos. Hay marcas de sangre. Ojo. Sí, millones de marcas de sangre hay en Colombia, millones. Si las marcas de sangre nos guían, sigue otra violencia, la que quiere la oligarquía”, afirmó Petro en su momento cuando estaba en el poder.

Posteriormente se le vio junto al excomandante paramilitar en tarimas en eventos, como sucedió en un encuentro en Montería, Córdoba, donde Mancuso estuvo vistiendo un sombrero vueltiao junto a Petro; al lado estaba el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Harman.

Los mayores cuestionamientos sobre esa decisión estuvieron en torno a las masacres y acciones terroristas que el excomandante paramilitar lideró en contra de las comunidades, consideradas delitos de lesa humanidad.

Una de las promesas que hizo ese gobierno es que Mancuso podría brindar información para reparar a las víctimas, sin embargo, eso tampoco habría sucedido.

Entre los temas que Mancuso dijo conocer era una supuesta relación del expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares, sin embargo, ante la Fiscalía Mancuso reconoció que no tenía certeza de esos hechos.

“Yo nunca participé en una reunión de ese tipo”, afirmó haciendo referencia a un encuentro con el exmandatario. Asimismo, dijo que en ningún momento tuvieron alguna comunicación.