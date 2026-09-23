“Fue dado de baja”: De La Espriella mete presión a quienes están detrás del paro armado en Santa Marta con operativo

Frente a las acciones que vienen adelantando las autoridades en Santa Marta ante el paro armado que anunciaron las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, en respuesta a las contundentes acciones de la Fuerza Pública, el presidente Abelardo De La Espriella publicó un mensaje en sus redes sociales que no pasó desapercibido.

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Tiene que ver con el resultado de un operativo que se realizó por parte de la Fuerza Pública en el que fue dado de baja uno de los integrantes de una estructura nacoterrorista en el departamento del Guaviare, relacionada con las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

La acción se traduce en un mensaje a los criminales que están detrás del paro armado en Santa Marta y cuya situación ha motivado al jefe de Estado a liderar dos consejos de seguridad en esa ciudad.

“En la vereda Itilla, municipio de Calamar, Guaviare, el Ejército Nacional, con inteligencia de la Armada y del propio Ejército, golpeó a la estructura narcoterrorista Jhon Linares, de la facción de Calarcá”, publicó el mandatario colombiano.

Y agregó: “Un integrante fue dado de baja y se incautaron cinco armas largas, 560 municiones, una granada de fragmentación y otros elementos de guerra. La ofensiva contra estas estructuras continúa”.

Además, frente al paro armado, el jefe de Estado reveló quiénes estarían detrás de las amenazas en contra de la población:

“Tengan la certeza que dentro de poco vamos a dar con los causantes de toda esta estrategia de terror alias Pinocho, alias Patiliso, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45, narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. voy por ustedes, los vamos a cazar como las ratas que son”.

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“Lo que hacen estos delincuentes es llegar a una tienda a disparar y se pierden, porque no se atreven a enfrentar a la Fuerza Pública. Cuando se enfrentan a la fuerza pública ocurre lo que ocurrió ayer”, puntualizó De La Espriella.