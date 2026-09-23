Alcalde Carlos Pinedo reveló qué dijo en el consejo de seguridad tras ver a Abelardo De La Espriella patrullando Santa Marta

Es compleja la situación que se vive en Santa Marta por cuenta del paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, tras una operación en la que se dio de baja a uno de sus cabecillas.

El presidente Abelardo De La Espriella llegó hasta la ciudad y, para sorpresa de muchos, él mismo salió con el Ejército y la Policía a patrullar unos barrios, antes de ir a liderar el PMU y después de ordenar la militarización.

Carlos Pinedo, alcalde de la capital del Magdalena, habló en El Debate de SEMANA acerca del difícil momento que se está viviendo, aunque pidió tranquilidad y dejó en claro que la Fuerza Pública está más que presente.

Abelardo De La Espriella enfrenta a los grupos armados desde Santa Marta. Foto: Fotomontaje SEMANA

Asimismo, el mandatario se refirió a la imagen del jefe de Estado patrullando las calles y contó lo que dijo cuando se reunieron. “Vi eso muy bien, lo dije en el consejo de seguridad, me pareció excelente ver al presidente recorriendo los puntos críticos”, señaló.

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Desde su visión, esto genera una gran confianza para la ciudadanía, a la que le han pedido que salga a la calle con normalidad y que habrá sus negocios. “El presidente está generándonos apoyo a nosotros como mandatarios”, manifestó.

“Eso es excelente, él ha estado en menos de 24 horas liderando dos consejos de seguridad en Santa Marta y viene el viernes nuevamente, y está pendiente, nos ha llamado a preguntarnos qué pasa, qué necesitamos y dando instrucciones directas y claras a las Fuerzas Militares”, agregó.

Esto es, según el alcalde, lo que necesitaba la capital del Magdalena y lo que necesita en general todo el país. Pinedo también destacó que han llegado más integrantes de la Fuerza Pública para contrarrestar este paro armado.

Paro armado en Santa Marta. Foto: Policía Nacional

Asimismo, sostuvo que no siente ningún temor y que prefiere hablarles de frente a las estructuras criminales que siembran terror en esta zona de Colombia. “Esto no es nuevo, esto yo siempre lo he manifestado”, apuntó.

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“Lo que pasa es que ahora sí tenemos respaldo para controlar la seguridad no solamente del Distrito, sino de todos los lados. Hoy tenemos un presidente al que le preocupa la seguridad del país”, argumentó.

El alcalde aseguró que desde su administración lo que se está haciendo es rodeando la institucionalidad para, de esta forma, mantener un trabajo en equipo que garantice la seguridad y vida de todos los samarios y los turistas que llegan.

Ahora, de acuerdo con él, el objetivo es recuperar por completo la seguridad y así conseguir que todo vuelva a la normalidad, especialmente en lo relacionado con el comercio y las pérdidas económicas que este paro armado pudo haber generado.

“Recuperar la seguridad es fundamental para el desarrollo de las regiones, no solamente en Santa Marta, sino recuperar la seguridad en todo el país”, complementó.

Por último, dejó en claro que los delincuentes que delinquen allí solo tienen dos caminos: se someten a la justicia o terminarán siendo dados de baja, como ha venido ocurriendo en los más recientes golpes que ha propinado la Fuerza Pública.