Dicen en vivo lo que Abelardo De La Espriella hará tras pedido para que le devuelvan las medallas al general (r) Arias Cabrales

A 41 años de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, el representante José Jaime Uscátegui le envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella en la que le solicita que se le restituyan las medallas al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.

Estas condecoraciones le fueron retiradas durante el gobierno Petro, una decisión que en su momento generó gran controversia.

El militante del Centro Democrático habló en El Debate de SEMANA y vaticinó lo que cree que hará el actual jefe de Estado tras su pedido. Según explicó, el propio general en su momento hizo una solicitud para que estas medallas le fueran devueltas.

Jesús Armando Arias Cabrales y José Jaime Uscátegui. Foto: SEMANA

“En estos momentos se están llevando a cabo unas audiencias de conciliación, en las que hay incluso participación de la Procuraduría, que también tiene que pronunciarse frente a esta situación”, dijo.

Representante José Jaime Uscátegui solicitó a Abelardo De La Espriella que restituya las medallas al general (r) Arias Cabrales

Uscátegui indicó que, más allá de esto, el presidente De La Espriella de forma unilateral, tal y como lo hizo la anterior administración, le puede ordenar al ministro de Defensa que anule el decreto con el que le quitaron los honores a Arias Cabrales.

En ese sentido, la cartera puede expedir un nuevo decreto restituyendo las condecoraciones. “Así lo hizo el gobierno anterior, no es que haya existido una orden judicial, sino que lo hizo de forma unilateral y por iniciativa propia”, comentó.

“Yo creo que el presidente Abelardo, quien ha sido muy solidario con el coronel Plazas Vega, que también es otra víctima de la persecución judicial por estos hechos y que ya ha ganado su caso, (…) dará una respuesta positiva”, añadió.

El general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales. Foto: juan carlos sierra-semana

El representante sostuvo que confía en que el mandatario dará una “línea muy clara” frente a lo que procede en este caso.

Por otra parte, apuntó que no tiene duda de que el gobierno Petro le quitó las condecoraciones al general (r) por motivos netamente ideológicos.

El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales se destapa: mientras él está condenado y preso por la toma del Palacio de Justicia, los exintegrantes del M-19 están en el poder

Asimismo, dejó en claro que estas cosas para un militar son de suma importancia y tienen un valor incalculable. “A ellos no se les regalan las medallas, para ellos es un elemento sagrado porque las reciben después de actos muy sobresalientes”, dijo.

“Por eso es que para el general es su vida entera. Ya le acabaron con su vida, con la libertad, no ha podido ver crecer a sus nietos y tiene sus recuerdos de su vida militar ahí plasmados en esas medallas, ¿por qué hay que acabar con esa posibilidad?”, añadió.

El congresista reiteró que a Arias Cabrales se le ha perseguido judicialmente y también a su familia. De hecho, aseveró que muestra de esto es que a su esposa, pese a que ya estaba fallecida, le quitaron la visa.

“Uno ve que detrás de estas decisiones hay una persecución, mientras que para la orilla del M-19 hemos sido tan permisivos que hasta hay que aplaudirle a Petro que saque banderas de ese grupo terrorista”, complementó.