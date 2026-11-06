Famoso humorista se burló de Iván Cepeda por reacción a video de Petro con Deicy Jiménez: “Vergüenza”

La controversia alrededor del expresidente Gustavo Petro continúa generando reacciones en el escenario político colombiano. Esta vez, el senador Iván Cepeda fue interrogado el jueves 5 de noviembre sobre el video que circuló en redes sociales y en el que se observa al exmandatario besando a Deicy Jiménez.

María Margarita Giraldo habló de la reacción de Iván Cepeda cuando le preguntaron por video de Petro besando a Deicy Jiménez

La difusión de las imágenes coincidió con las declaraciones que la joven entregó a SEMANA, en las que hizo señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de beneficios sexuales a cambio de acceder a contratos estatales durante el Gobierno Petro.

Cepeda, quien fue candidato presidencial y es cercano al proyecto político del exmandatario, fue consultado en medio de la discusión que han provocado estas revelaciones y las pruebas que Jiménez ha comenzado a divulgar.

En medio de lo que rodea al exmandatario con los temas legales de los presuntos ‘sexocontratos’, muchas figuras públicas se han ido en contra de los líderes de la izquierda, reprochando sus conductas y decisiones.

De hecho, César Corredor, conocido por su personaje de Barbarita, se fue contra Iván Cepeda, reaccionando por la manera en la que manejó la pregunta que involucraba a Gustavo Petro.

El famoso humorista apuntó que este asunto, posiblemente, daba “vergüenza ajena”, por lo que terminaban esquivando las interrogantes.

“Jajajajaja la vergüenza ajena”, escribió en un post de su cuenta de X, donde recibió varias respuestas.

Además del video, el caso incluye conversaciones y documentos relacionados con contrataciones públicas que han alimentado los interrogantes sobre la relación entre la joven y Petro.

Sus declaraciones también han puesto el foco en un asunto que trasciende el ámbito personal del expresidente: las denuncias sobre un posible vínculo entre favores privados y recursos del Estado, hechos que deberán ser examinados por las instancias correspondientes.